Policie prověřuje zakázky ministerstva financí. Je to z dob vlády ANO, tvrdí resort

Policie si vyžádala dokumenty ministerstva financí z dob ministrů za hnutí ANO, uvedl server Deník N na základě vyjádření ministerstva. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu se zajímají o IT zakázky k elektronizaci státní správy, které zajišťovaly hlavně Státní pokladna a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Bývalá ministryně financí a nyní předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová Deníku N řekla, že se policie zajímá o zakázky z doby před jejím nástupem do funkce. Předchozí ministři financí z ANO - Andrej Babiš a Ivan Pilný - na dotazy podle serveru nereagovali. Vyjádřit se nechtěly ani oba úřady či Národní centrála proti organizovanému zločinu.

"Mohu potvrdit, že nás Policie České republiky požádala v minulých dnech o součinnost při podání některých podkladů z doby, kdy úřad vedli ministři za hnutí ANO," řekla mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Server uvedl, že si policie podle dokumentu, který má Deník N k dispozici, vyžádala zápisy z porad ministrů a ministryně financí za období od 1. ledna 2015 do současnosti. Těchto porad se zúčastnili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pokladny Centra sdílených služeb a firmy IBM ČR, píše server.

Do čela ministerstva financí nastoupil v lednu 2014 šéf ANO Babiš, v květnu 2017 ho vystřídal Pilný a v prosinci 2017 nastoupila do čela úřadu Schillerová. Podle ní se zřejmě policie zajímá o zakázky uskutečněné před koncem roku 2017, tedy před jejím nástupem do funkce. "Bylo to určitě přede mnou, ale detaily vám neřeknu," uvedla.

"Jestli se mluví o Státní pokladně, tak za mě se určitě nic nedělalo, možná nějaké drobné posuny, ale další detaily nevím," řekla Deníku N. Ministerstvo nyní vede Zbyněk Stanjura (ODS), který po Schillerové nastoupil na konci loňského roku.

V době, o kterou se zajímají detektivové, byl na ministerstvu financí státním tajemníkem Jan Sixta, který byl podle serveru před týdnem zadržen v souvislosti s kauzou údajné korupce při IT zakázkách na ministerstvu zemědělství. Na ministerstvu financí působil od roku 2015 do roku 2018. Stejný post potom zastával na ministerstvu zemědělství.

Kromě Sixty policie zadržela i šéfa IT odboru ministerstva zemědělství Olega Blaška a dalšího člověka, jehož identita zatím není známa. Případ se týká zakázek z doby bývalého ministra Miroslava Tomana (ČSSD). V kauze zatím nebyl nikdo obviněn.