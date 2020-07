Policie prověřuje vládní nákupy v době koronaviru, udělala razii u dodavatelů

Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje nákup ochranných pomůcek během nouzového stavu, informoval o tom server Seznam Zprávy. Detektivové provedli razii v několika firmách, podklady si vyžádali i od ministerstva zdravotnictví.

Razii provedli detektivové v pondělí například v sídle firmy Recea Prague, která v době nouzového stavu dodala státu respirátory za 6,9 milionu korun, upozornily Seznam Zprávy, kterému zásah potvrdil také majitel společnosti Jan Kunc. "Policie vše prohledala, zabavila mi osobní počítač a telefony a také originální účetnictví," uvedl.

Podle serveru hledala policie v sídle firmy především peníze v hotovosti, k podrobnostem zásahu se však Kunc nechtěl blíže vyjadřovat. Razii nechtěla komentovat ani Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Informace ke konkrétním fyzickým či právnickým osobám NCOZ neposkytuje," uvedla její mluvčí Iva Knolová.

Server uvedl, že se jednalo o rozsáhlejší akci, která se týkala také dalších firem, jako je společnost Batist či LA Factory, a že razie proběhla také na ministerstvu zdravotnictví. To však resort popírá.

"Ministerstvo zdravotnictví zásadně odmítá tvrzení serveru Seznam Zprávy o údajné 'razii či prohlídce' na ministerstvu. Na vyžádání různých útvarů Policie ČR ministerstvo poskytlo v několika případech součinnost, stejně jako ji průběžné poskytuje finančním, celním, kontrolním a jiným orgánům k problematice týkající se nákupů ochranných pomůcek době nouzového stavu, řekla Aktuálně.cz mluvčí resortu Gabriela Štepanyová.

"Rozhodně se nejednalo o 'prohlídku u Vojtěcha' nebo 'zásah na ministerstvu' či dokonce 'razii', jak dnes uvedl server Seznam Zprávy. Tuto informaci jednoznačně dementujeme. Ze strany redakce to považujeme za zásadní zkreslení informací a už jsme ji požádali o okamžité uvedení na pravou míru," dodala.

Majitel s 18 exekucemi a žádné tržby

Na podezřelé okolnosti nákupů ochranných pomůcek upozornila v minulosti opozice, která ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha interpelovala a žádala o vysvětlení. Například firma LA Factory, od níž ministerstvo zdravotnictví nakoupilo lékařské masky za 1,2 miliardy korun, byla do té doby v podstatě nečinná, neměla žádné tržby ani zaměstnance.

"Tato společnost působí jako prázdná schránka a je na první pohled zřejmé, že se jedná o pouhého prostředníka. Ve stavu nouze neprobíhají z logických důvodů klasická výběrová řízení, nicméně to neznamená, že bychom měli rezignovat na transparentnost a efektivitu," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Zakázky kritizovali také lidovci a vyzvali k jejich prošetření. Pokud by se ukázalo, že ministerstvo při zadání zakázky zneužilo nouzový stav, měl by podle místopředsedy KDU-ČSL Tomáše Zdechovského ministr Vojtěch rezignovat.

Kritizovány byly také nákupy od společnosti Recea, které měly původně dosahovat částky 310 milionů korun. Společnost měla před koronakrizí roční tržby kolem 100 tisíc korun, záporný vlastní kapitál a na jejího jednatele, který má pobyt hlášený na Úřadě městské části Praha 5, je vydáno 18 exekucí.

"Požádal jsem pana ministra, aby toto dodání zboží popsal počínaje výrobcem, dále uvedením jednotlivých prostředníků až po finální dodání ministerstvu zdravotnictví. Zajímalo mě rovněž, jak jeho úřad vyhodnotil důvěryhodnost svých dodavatelů," uvedl Bartoš.

Šéf zdravotnictví kauzu komentoval slovy, že to "nevypadá ideálně, ale nežijeme v optimální době". "Hrál tam roli čas, nicméně firmy kontrolujeme s celníky. Pokud by měly finanční problémy, věděli bychom to," popsal serveru Seznam Zprávy proces výběru dodavatelů ochranných pomůcek v boji proti koronaviru. Na Twitteru poté uvedl, že některé zakázky resort zrušil, protože nebyly dodány v termínu.

"K dnešnímu dni jsme firmě Recea Prague za respirátory FFP2 zatím zaplatili 6,9 mil. za část jedné objednávky. Dalších 5 jsme stornovali, protože firma zboží nedodala v termínu. U dalších 3 objednávek jsou ještě respirátory na testech a čekáme na výsledek," napsal v polovině dubna.