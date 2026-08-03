Policie prověřuje pád vrtulníku v Náměšti jako obecné ohrožení z nedbalosti

Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Serveru Seznam Zprávy to v pondělí řekla mluvčí Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková. Při nehodě, která se stala 23. července, zemřela vojákyně z náměšťské vrtulníkové základny, další čtyři vojáci byli zraněni.
„Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení a věc prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla mluvčí Vojenské policie bez dalších podrobností. Podle trestního zákoníku hrozí za tento čin v případě prokázání viny odnětí svobody na tři až deset let.
Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle prvních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. Případ vyšetřuje Vojenská policie, okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper včetně strojů, které pomáhaly při ochraně polského vzdušného prostoru.
Obětí nehody byla příslušnice 22. vrtulníkové základny vzdušných sil v Náměšti. Záchranáři přepravili po nehodě také tři vojáky se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Lékaři ošetřili i několik lidí, kteří se na zemi při hašení stroje nadýchali kouře.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).
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