Policie prověřuje, jestli Nečas křivě nesvědčil v kauze zpravodajských služeb

Pražská policie prověřuje, zda expremiér Petr Nečas křivě nesvědčil v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Informovala o tom Česká televize. Bývalý šéf vlády čelí podezření, že u soudu lhal, aby pomohl své manželce Janě Nečasové, a dopustil se tak trestného činu křivé výpovědi. Nečas u soudu řekl, že si sledování své bývalé ženy Radky sám objednal, původně přitom tvrdil, že o sledování tehdejší manželky neměl tušení.

Že byla Nečasova výpověď zřejmě účelová, se domníval již rozhodující soud. "Jde o zcela nevěrohodné a účelové prohlášení, učiněné ve snaze pomoci své manželce - obžalované - vyhnout se odsouzení," stojí v pravomocném rozsudku

Případ nyní policii předalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, řekl ČT státní zástupce Jan Lelek. Ten získal podnět k prověření Nečasovy výpovědi od Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které případ původně dozorovalo.

"Podnět byl postoupen policejnímu orgánu k prověření a policejní orgán následně zahájil úkony trestního řízení,"řekl Lelek ČT. "Nikdo není trestně stíhán, je vedeno trestní řízení, takzvané prověřování, a policejní orgán bude konat úkony," upřesnil státní zástupce.

Na možnou křivou výpověď v minulosti poukazovala i soudkyně Pavla Hájková z Obvodního soudu pro Prahu 1. Připomněla také, že z odposlechů bylo patrné, že byl Nečas vůči své tehdejší milence ve výrazně submisivním postavení.

Za zneužití Vojenského zpravodajství odsoudil pravomocně odvolací soud Nečasovou letos v březnu. Uložil jí tříletou podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Spolu s ní uznal vinnými také tři zpravodajce. Ti dostali podmíněné tresty v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let.

Nečasová podle rozsudku zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Získáním informací o její údajné nevěře chtěla uspíšit Nečasův rozvod. Později nechala sledovat také dva zaměstnance úřadu vlády. Nečasová je obviněná v dalších dvou větvích kauzy.