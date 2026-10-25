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Domácí

Policie zasahovala v nemocnici. Zadržený muž zbraň neměl

ČTK
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Policisté v neděli zasahovali v nemocnici ve Frýdku-Místku, protože dostali informaci, že se tam možná pohybuje ozbrojený muž. Podezřelého zadrželi, informace o zbrani se ale nepotvrdila. Sdělila to policejní mluvčí Nikol Bočková. Uvedla, že v souvislosti s touto událostí nehrozí nikomu žádné nebezpečí.

V ranních hodinách jsme přijali oznámení o možném ozbrojeném muži v prostorách nemocnice ve Frýdku-Místku, uvedla policie.
V ranních hodinách jsme přijali oznámení o možném ozbrojeném muži v prostorách nemocnice ve Frýdku-Místku, uvedla policie. Foto: Policie ČR
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Na tísňovou linku bylo po 08:00 ohlášeno, že se před nemocnicí odehrál konflikt mezi dvěma lidmi. "Oznamovatel měl podezření, že by muž mohl být ozbrojený, proto věc oznámil," uvedla mluvčí.

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Policie tam vyslala všechny dostupné síly. "Věc jsme nepodcenili a provedli jsme kontrolu nemocničních prostor. Policie nadále zůstává přítomná v nemocnici, kde spolupracuje s vedením nemocnice. Policisté zadrželi možnou podezřelou osobu, informace o zbrani se nepotvrdila," uvedla Bočková.

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