Policie zasahovala v nemocnici. Zadržený muž zbraň neměl

Policisté v neděli zasahovali v nemocnici ve Frýdku-Místku, protože dostali informaci, že se tam možná pohybuje ozbrojený muž. Podezřelého zadrželi, informace o zbrani se ale nepotvrdila. Sdělila to policejní mluvčí Nikol Bočková. Uvedla, že v souvislosti s touto událostí nehrozí nikomu žádné nebezpečí.
Na tísňovou linku bylo po 08:00 ohlášeno, že se před nemocnicí odehrál konflikt mezi dvěma lidmi. "Oznamovatel měl podezření, že by muž mohl být ozbrojený, proto věc oznámil," uvedla mluvčí.
Policie tam vyslala všechny dostupné síly. "Věc jsme nepodcenili a provedli jsme kontrolu nemocničních prostor. Policie nadále zůstává přítomná v nemocnici, kde spolupracuje s vedením nemocnice. Policisté zadrželi možnou podezřelou osobu, informace o zbrani se nepotvrdila," uvedla Bočková.
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