Policie provedla razii na středočeském krajském úřady i v příbramské nemocnici

ČTK

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A.S. MODERNIZACE A DOSTAVBA - 1. ETAPA
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAMFoto: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
„Náš útvar NCOZ dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ sdělil mluvčí NCOZ. EPPO v minulosti v Česku dozoroval například případy, které se týkaly možného zneužití evropských fondů.

„Středočeský krajský úřad prostřednictvím odboru zdravotnictví dnes poskytuje plnou součinnost policii a stejnou součinnost poskytuje i oblastní nemocnice Příbram,“ řekla bez dalších podrobností Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Server Seznam Zprávy napsal, že kromě dokumentů si policisté z hlavní budovy příbramské nemocnice odvezli také kamery, které nemocnice nainstalovala zhruba před dvěma lety.

Pět set Pekelných andělů projelo Prahou, aby ucitili památku motorkáře

Policie na západě Německa podniká obří razii proti motorkářským gangům

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů Kč) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.

Humpback whale lies on a sandbank off the Baltic island of Poel

„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho

Tým dobrovolníků na severu Německa zahájil další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Pomocí popruhu se ji snaží dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.

Globální oteplování, klimatické změny, sucho, ilustrační foto

Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, shodují se experti

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného. V analýze to uvedla agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.

Národní policie Kolumbie.

Kolumbie zažívá nejhorší násilnosti za posledních deset let

V Kolumbii se letos od ledna do dubna stalo nejvíce ozbrojených útoků s více než třemi oběťmi v tomto období od roku 2016, kdy byla uzavřena mírová dohoda s největší povstaleckou skupinou v zemi, nyní už neexistující gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC). Napsal to deník El País s odvoláním na statistiku nevládní organizace Indepaz.

