Detektivové sledovali důstojnici, jestli se stará o děti sama, nebo s mužem. Policie ji teď vyhodila

před 25 minutami

Důstojnice Romana M. kvůli ošetřování dětí nechodila šest let do práce. Inspekce ji obvinila z podvodu, protože žena tvrdila, že je na děti sama, přitom žila ve stejném bytě s jejich otcem. Teď ji prezidium propustilo.

Praha - Policejní prezidium se zbavilo důstojnice, kterou Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nedávno obvinila z podvodu. Inspekce ženu minulý rok sledovala, aby prokázala, že žije s otcem svých dětí, přestože tvrdila, že se o děti stará sama. V takovém případě by totiž neměla nárok na část volna na ošetřování nemocných potomků, které si opakovaně vybírala, takže v práci nebyla šest let. Inspekce tvrdí, že tím žena způsobila škodu 326 tisíc.

"Je to účelové stíhání, aby se mé klientky její nadřízení zbavili. Kdyby to tak nebylo, služební funkcionář by nejprve na začátku, kdyby přišel na nějaké podivné chování, zahájil vnitřní řízení a prošetřování a následně by podával trestní oznámení. Tady je všechno úplně obráceně. Bylo podáno trestní oznámení, nikdo k tomu nebyl vyslechnutý, klientka o ničem nevěděla," popisuje její advokát Michal Strouhal.

Policejní prezidium se k případu ani k výpovědi důstojnice nechtělo vyjádřit. "Řízení ve věcech služebního poměru jsou ze zákona neveřejná," vysvětlil mluvčí Jozef Bocán.

Romana M. se před šesti lety dostala do sporu se svou nadřízenou, která jí podle policistky po návratu z mateřské dovolené začala házet klacky pod nohy a chtěla se jí zbavit.

Důstojnice si na údajnou šikanu a diskriminaci stěžovala policejní ombudsmance, což nepomohlo. Nakonec zůstala doma s odůvodněním, že se střídavě starala o své dvě nemocné děti. To opakovaně dokládala potvrzeními od lékařů.

Venčí spolu psa, zjistili detektivové

Vyšetřovatelé netvrdí, že by policistka na volno neměla nárok, a nerozporují ani zdravotní stav jejích dětí. Romana M. však podle nich spáchala podvod, když opakovaně nepravdivě uvedla, že se o své děti stará sama.

V tom případě totiž nemá nárok na běžných devět dní volna na ošetřování, ale rovnou na 16. Inspekce jí tak do způsobené škody naúčtovala tento sedmidenní rozdíl, a to rovnou čtyřicetkrát - což je počet jejích žádostí o volno během šesti let, kdy nechodila do práce.

"Ve všech těchto případech žádala o služební volno jako osamělý příslušník bezpečnostních sborů, k čemuž opakovaně doložila čestné prohlášení o osamělosti," píše v obvinění komisařka GIBS.

Inspekce proto nasadila na Romanu M. sledování, aby dokázala, že s otcem svých dětí stále žije. Detektivové, kteří ji sledovali nejméně sedm dní, do protokolu zaznamenali, že policistka společně s tímto mužem venčí psa, nakupují či vyprovázejí děti.

V půlce února navíc v bytě u Romany M. proběhla domovní prohlídka, v rámci které "bylo mimo jiné zadokumentováno pánské oblečení a pánské potřeby osobní hygieny".

GIBS na základě těchto zjištění dospěla k názoru, že policistka své děti vychovává spolu s jejich otcem, a obvinila ji z podvodu.

Policistka skutečně žije ve stejném bytě jako otec jejích dětí. Nicméně podle právníka nežijí v partnerském vztahu a otec Romaně M. občas pouze vypomáhá.

Jde o výsluhy, tvrdí advokát

Tři týdny poté, co na neobvyklý případ upozornil on-line deník Aktuálně.cz, policistku prezidium propustilo. Její advokát za obviněním z podvodu vidí účel, jak se jeho klientky zbavit a dostat ji od policie.

"Vše přišlo v době, kdy se má klientka začala zajímat o své výsluhy, kdyby odešla od sboru, protože na ně má nárok. Do léta chtěla ukončit služební poměr sama," tvrdí Strouhal.

Po propuštění od policie nebude mít Romana M. kvůli stíhání nárok na služební výsluhy. K penězům se dostane pouze v případě, že ji soudy osvobodí. Což může trvat i několik let.

Kvůli údajně nestandardnímu postupu státního zastupitelství připravuje advokát Strouhal právní kroky. Upřesnit je ale nechce.