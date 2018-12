Policie žádá vydání Roznera kvůli táboru v Letech, Kalousek je pro vydání, SPD proti

Mandátový a imunitní výbor bude příští úterý jednu hodinu po poledni projednávat žádost policie o vydání poslance Miloslava Roznera (SPD), která jej chce stíhat za výroky o romském táboře v Letech u Písku. Podle informací Aktuálně.cz chtějí někteří členové výboru hlasovat pro vydání, další se chtějí ještě seznámit s dalšími detaily případu. Vedení Roznerovy strany už sdělilo, že její poslanci vydání nepodpoří.

Výroky některých poslanců SPD se čas od času pohybují na hraně zákona, což je i případ slov poslance Miloslava Roznera, který se několikrát vyjádřil k romskému táboru v Letech u Písku. Jeden z jeho výroků, kdy tábor označil za "neexistující pseudokoncentrák", zkoumala policie i státní zastupitelství.

Podle deníku Právo nyní policie požádala sněmovnu o vydání Roznera, protože jej chce stíhat podle paragrafu, který trestá potírání, schvalování a ospravedlňování genocidy. Původně policie uvedla, že výrok nebyl trestným činem a případ odložila. Zasáhl však žalobce.

Podle informací Aktuálně.cz se jednání imunitního výboru uskuteční příští úterý od jedné hodiny odpoledne. Rozner dlouhodobě s médii nekomunikuje, jeho strana ale vydala ve středu dopoledne prohlášení, v němž se opřela do žalobců. "Zásah státního zastupitelství v tomto případě nese znaky aktivismu a vyvolává otazníky nad objektivitou vyšetřování celého případu," napsala za stranu mluvčí Michaela Dolenská. Podle ní, či spíše podle předsedy SPD Tomia Okamury, Rozner nezpochybňoval utrpení lidí, ke kterému docházelo v táboře v Letech.

"Miloslav Rozner zcela oprávněně zpochybňuje v souladu s názorem hnutí SPD vynaložení astronomické částky na výkup vepřína a budování památníku na tomto místě (celkem zhruba 600 milionů korun). Výše částky je v hrubém nepoměru k péči o jiná místa, kde za druhé světové války byli vražděni a mučeni čeští vlastenci," stojí v prohlášení SPD s dodatkem, že poslanci strany budou hlasovat proti vydání svého kolegy.

Poslanci se chtějí s případem nejprve seznámit

Redakce Aktuálně.cz oslovila členy mandátové a imunitního výboru, jak se k žádosti o vydání postaví, ale v podobných situacích avizují, že se nejdříve chtějí seznámit s detaily případů. Stejně tak je tomu u většiny členů i v tomto případě.

"Určitě si budu chtít nastudovat žádost policie a slyšet vyjádřeni jak pana poslance, tak státního zástupce. Každá žádost o vydání je individuální a je potřeba jí věnovat pozornost," sdělila Aktuálně.cz například členka výboru Taťána Malá z hnutí ANO. Stejně zareagovala i poslankyně ODS Miroslava Němcová.

"Nejdříve chci vědět, o co přesně se žádost policie opírá a jak argumentuje. Nejsem si jistý, že toto je ten největší nesmysl z těch, které poslanci SPD plácají, a nejsem si jistý, že poslanec Rozner byl jediný z nich," uvedl člen výboru a předseda STAN Petr Gazdík. "Ještě jsem žádost policie neviděl, mám zprávy jen z médií, bez znalosti věci nekomentuji. Jen obecně říkám, že na verbální trestné činy jsem velmi opatrný," přidal se poslanec ODS Marek Benda.

Naopak předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek už nyní sdělil, že bude hlasovat pro vydání, a poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je tomu nakloněný.

"Co se týká verbálních trestných činů, jsem vždycky v případě poslanců opatrný. Nicméně výroky, které popírají holokaust, jsou obecně vzato odporné, a kdo takové výroky říká, neměl by být chráněný imunitou," řekl Aktuálně.cz Kalousek. Pokud jde o vinu či nevinu Roznera, to už je podle Kalouska věc soudu. "To musí rozhodnout nezávislý soud. Určitě ale bychom ale neměli pana poslance chránit imunitou před tímto vyšetřováním," dodal.

Pro soudní rozhodnutí je i Výborný. "Nezaznamenal jsem, že by ten výrok zazněl na půdě sněmovny, to znamená, že já se budu s vysokou mírou pravděpodobnosti klonit k tomu, abychom pana poslance vydali. Nechť tu věc vyřeší nezávislý soud, my poslanci se nemáme stavit do role arbitra," míní Výborný.