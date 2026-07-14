Policie po Turkově nehodě vyhodnocuje záznamy a vyslýchá účastníky. Opozice volá po jeho rezignaci

Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při níž se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka (Motoristé) s vozem nemocnice. Uvedla to v úterý mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Podle záznamu nehody, který v úterý zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu.
Vůz, který převážel biologický materiál, skončil po srážce v centru hlavního města na křižovatce Ječné a Sokolské ulice převrácený na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními. Turek, kterému se nic nestalo, uvedl, že projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit.
„Dopravní policisté stále dopravní nehodu prošetřují, vyhodnocují veškeré zajištěné kamerové záznamy z vozidel a vyslýchají všechny zúčastněné osoby,“ sdělila policejní mluvčí.
Opozice: Ať složí mandát
Opoziční politici vyzvali kvůli nehodě Filipa Turka, aby složil poslanecký mandát a odstoupil z funkce vládního zmocněnce pro GreenDeal. Například podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana se Turek zachoval bezohledně, nezodpovědně a sobecky.
„Stojím si za tím, že Turek je hranatý, arogantní křupan, který má složit funkci poslance, vrátit řidičák a neotravovat veřejný prostor,“ napsal na síti X předseda ODS Martin Kupka. Turek podle něj dělá ostudu a je bezpečnostním rizikem.
„Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat,“ uvedl šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Poslanec Motoristů by měl podle něj okamžitě složit poslanecký mandát a odstoupit z funkce vládního zmocněnce.
K rezignaci na poslanecký mandát v útereý Turka ve Sněmovně vyzvala i předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová. Pokud tak neučiní, premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle ní Turka aspoň odvolat z pozice vládního zmocněnce pro klimatickou změnu a GreenDeal.
Turek na výzvu opozičních poslanců zatím nereagoval a z jednání Poslanecké sněmovny se omluvil ze zdravotních důvodů.
Turek: „Druhý řidič má odřenou ruku ale vypadá v pořádku.“ Podle záchranářů byl jeho stav výrazně horší
Deník N napsal, že čestný prezident Motoristů boural v autě Mercedes-Benz třídy G, který patří Turkovu známému Máriu Komoňovi. Podnikatel s Turkem zakládal spolek Jaguar klub a Turkovi loni zaplatil dva miliony korun, podle Komoňova vysvětlení za dlouhodobý podnájem specializovaných skladovacích prostor. Turek podmínky užívání Komoňova luxusního vozu na dotaz deníku nekomentoval.
Poslanec po nehodě řekl novinářům, že řidič druhého vozu má odřenou ruku, ale vypadá v pořádku. Záchranáři později informovali o tom, že ošetřili zhruba šedesátiletého muže, který utrpěl vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Zůstal při vědomí.
Podle informací České televize byl převozový vůz na cestě mezi nemocnicemi na Vinohradech a Homolka a vezl transfuzi krevních destiček k urgentnímu podání pacientovi. Nehoda tento biologický materiál znehodnotila a nemocnice musela vyslat další vůz pro jinou dávku destiček. Po srážce také nemohly ve vytíženém úseku I. P. Pavlova - Karlovo náměstí zhruba hodinu jezdit tramvaje.