Detektivové zasahovali u silničářů na jihu Moravy. Po razii obvinili pět lidí

před 53 minutami
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po úterní razii v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje obvinili pět lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či přijetí úplatku. Jde o tři zakázky z roku 2023. Policie obviněné stíhá na svobodě.
Detektivové z NCOZ zasahovali u silničářů na jihu Moravy v úterý. Zásah se týkal blanenské pobočky, případné další nejsou známy. Od úterý jsou nedostupné mobilní telefony vedoucího blanenské pobočky Miloše Bažanta a ředitele celé příspěvkové organizace Romana Hanáka. Podle informací ČTK jsou mezi obviněnými.

Podle vrchního žalobce současný případ na jihu Moravy souvisí s případem zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v nichž bylo rozhodnuto o zahájení stíhání v listopadu 2023 a v listopadu 2024. Trestní řízení je ale vedeno samostatně.

"Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do deseti milionů korun bez DPH," uvedl Dragoun.

Policie jednání posoudila jako trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. U dvou z obviněných také jako trestný čin přijetí úplatku. Obviněným v případě odsouzení hrozí uložení trestu odnětí svobody dva roky až osm let.

"Obvinění byli policejním orgánem krátkodobě omezeni na osobní svobodě, ale ze zadržení byli propuštěni, návrh na jejich vzetí do vazby nebyl soudu podán," doplnil Dragoun.

Podle mluvčí krajských silničářů Moniky Švehlová je z pětice obviněných jen část zaměstnanců Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Přesný počet neuvedla. "U našich zaměstnanců jde o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, vyloučit mohu klauzuli o přijetí úplatku," uvedla Švehlová.

 
