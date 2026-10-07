Policie pátrá po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech. Mohl zamířit do Pardubic

Policie pátrá po sedmadvacetiletém vězni Filipu Flanierovi, který v úterý odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Muž má rodinné vazby na Pardubice a mohl zamířit právě tam. Podle policie není nebezpečný.
Vězeň odešel z pracoviště v Husově ulici v Poděbradech kolem 17:00. V době útěku měl na sobě černé montérky, šedé tričko a černé pracovní boty. Policisté ale upozorňují, že se od té doby mohl převléknout.
Flanier měří přibližně 170 centimetrů, je hubené postavy, má hnědé vlasy a modré oči. Výrazným poznávacím znamením jsou rozsáhlá tetování na obou stranách krku, rukách, nohách a hrudníku.
Ve vězení si odpykával trest za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policie zdůrazňuje, že hledaného nepovažuje za nebezpečného.
Vzhledem k jeho rodinným vazbám policisté nevylučují, že by se mohl pohybovat v Pardubicích nebo jejich okolí.
Policie žádá veřejnost, aby v případě jakýchkoliv informací o jeho pohybu nebo možném místě pobytu kontaktovala linku 158.
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