Policie pátrá po třináctiletém Danielu Hanusovi. Odešel z oddělení dětské psychiatrie

Palubní personál irských nízkonákladových aerolinek Ryanair ve Španělsku plánuje až do ledna každý týden pořádat čtyřdenní stávky, aby prosadil požadavky na zvýšení mezd a zlepšení pracovních podmínek. Informovaly o tom dnes odbory. Stávky by se podle jejich sdělení měly konat vždy od pondělí do čtvrtka, a to v období od 8. srpna do 7. ledna, uvedla agentura Reuters.

Tento měsíc způsobily stávky zaměstnanců Ryanairu výpadky na mnoha španělských letištích. Počet zrušených letů byl však ve srovnání s podobnými protesty pracovníků Ryanairu v jiných zemích omezený, protože španělské předpisy nařizují aerolinkám a zaměstnancům zachovávat určitou minimální úroveň služeb.

"Protože firma (Ryanair) zaměstnancům nenaslouchá, jsme nuceni vyhlásit nové stávkové dny," uvedla Lidia Aransanzová z odborového svazu USO. Svaz rovněž upozornil, že při nedávných stávkách bylo ve Španělsku propuštěno 11 členů palubního personálu.