Policie pátrá po seniorce z Nové Paky. Je dezorientovaná a potřebuje léky

Policie hlédá sedmasedmdesátiletou ženu z Nové Paky na Jičínsku, která v úterý večer odešla z domova. Žena je ve špatném zdravotním stavu, je dezorientovaná a nutně potřebuje léky, které nemá u sebe. Na webu o tom dnes ráno informovala policejní mluvčí Karolína Macháčková. Policie původně vyhlásila běžné pátrání, později ho změnila na režim osoba v ohrožení.
Pátrání v tomto režimu policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.
"Seniorka má za sebou nedávné operační zákroky, je zmatená, dezorientovaná a vzhledem k nízkým teplotám je její nalezení naprosto prioritní," uvedla mluvčí. Z domova v místní části Nové Paky Štikov odešla pohřešovaná Ivana Sedláčková v úterý kolem 18:00. Od té doby nepoužila mobilní telefon.
Na pátrání policie upozornila také na sociální síti X. Žena by na sobě měla mít modrou zimní bundu, modré džíny a šedé boty. "Policisté již propátrali okolí jejího bydliště, přilehlé sídliště, vlakové a autobusové zastávky, nádraží i nemocnice. Prověřeny byly také kamerové záznamy. Dosavadní pátrání však bylo bez výsledku," uvedla ráno Macháčková.
Pokud by ženu někdo viděl nebo měl o ní informace, má podle mluvčí zavolat na tísňovou telefonní linku 158 nebo kontaktovat nejbližší policejní služebnu.
Ředitelem Lesů ČR bude Josef Vojáček, podnik vedl již v letech 2018 až 2021
Generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky (LČR) bude Josef Vojáček. Podnik vedl již v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Vojáček uspěl ve výběrovém řízení, které vypsalo ministerstvo zemědělství, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
Rodí se revoluční obrat v placení „daní“. Cíl: Udržet Čechy práceschopné
Vedení resortu zdravotnictví chystá revoluční změnu: chce spojit zdravotní a nemocenské pojištění. Podle náměstka ministra Ladislava Švece to přinese řadu výhod. „Pojišťovna už neuvidí jen data o léčbě pacienta. Bude mít přehled i o tom, jak byla tato léčba efektivní – tedy nakolik odvrátila pracovní neschopnost či invaliditu,“ říká. To ji bude motivovat k tomu, aby platila jen efektivní terapii.
ŽIVĚZelenskyj uvedl, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.