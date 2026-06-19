Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi. Je na plánované dovolené, říkají překvapení spolupracovníci

Policie v pátek vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba, vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna pro ČTK. Důvodem vazby může být podle něj obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách se chystá naopak svou funkci znovu obhajovat.
Pátrání po Wolfovi vyhlásili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. „Mohu potvrdit, že v jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stihaných osob vazební důvody, takzvaná koluzní vazba,“ uvedl Dragoun. Na dotaz ČTK odpověděl, že případný návrh na vzetí Wolfa do vazby nemůže nyní vyloučit.
Podle informací ČTK je primátor na dlouhodobě plánované dovolené. Potvrdil to i jeho náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM), který byl informací o pátrání zaskočen. „Nevím o tom. Pan primátor je normálně na dlouho plánované dovolené,“ řekl Raszyk. Vrátit by se podle něj měl v příštím týdnu. Chod města je podle náměstka zajištěn zcela standardně. Wolfovu dovolenou potvrdila i mluvčí města Monika Danková. „Policie byla o skutečnosti, že pan primátor čerpá řádnou dovolenou, včera (ve čtvrtek) informována. O to více nás překvapuje, že navzdory této informaci bylo následně vyhlášeno celostátní pátrání,“ řekla.
Wolf v tomto týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila 47 disciplinárních řízení.
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