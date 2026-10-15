Nezastavujte ho. Policie pátrá po nebezpečném muži podezřelém z vraždy

Policie pátrá po třiačtyřicetiletém Radku Galuškovi, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Podle kriminalistů může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli pokoušet sami zadržet ani ho kontaktovat a ihned kontaktovat policii.
„Aktuálně intenzivně pátráme po podezřelém z pokusu vraždy Radkovi Galuškovi! Může být nebezpečný!“ uvedla policie na svém facebookovém profilu. Zároveň vyzvala veřejnost, aby pomohla pátrání šířit. „Stačí sdílet, nebo koukat na fábku se čtyřma 8888 na značce,“ napsali policisté.
Kriminalisté se případem zabývají od půlnoci ze středy na čtvrtek. Násilný čin kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Kde přesně se stal a co mu předcházelo, zatím nezveřejnili.
Policie upozorňuje, že pokud lidé Galušku spatří, neměli by se k němu přibližovat ani se ho snažit zastavit. „Pokud jej uvidíte, nesnažte se ho zadržet ani kontaktovat. Ihned volejte linku 158,“ apelují policisté.
„Může být nebezpečný,“ uvedla na webu krajská policejní mluvčí Šárka Trnková. „Podezřelý se může pohybovat osobním vozidlem Škoda Fabia šedé barvy, registrační značky 2Z4 8888,“ doplnila mluvčí.
Podle policejní databáze se Galuška narodil v květnu 1983 a jeho bydlištěm je okres Uherské Hradiště. Měří přibližně 170 až 180 centimetrů. Policie ho v pátrací evidenci označuje za nebezpečného.
Pokud muže spatříte, nepřibližujte se k němu a nepokoušejte se ho zadržet. Jakékoli informace o jeho pohybu neprodleně oznamte na tísňové lince 158.
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