Policie pátrá po ozbrojeném muži v Čelákovicích, směřoval k učilišti

V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka, uvedla policie na síti X. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v modrém voze Škoda Fabia registrační značky 5AB 7197. Pokud vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat, uvedla policie.
"V Čelákovicích na Praze východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky a to včetně zásahové jednotky. Další informace poskytneme jakmile to bude možné," uvedla policie. O které učiliště jde, zatím mluvčí policie Pavel Truxa ČTK nesdělil.
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