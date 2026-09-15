Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně

Policie v úterý potvrdila, že od nedělního večera prošetřuje na Semilsku smrt novorozence nalezeného v kontejneru na odpad. O nálezu mrtvého dítěte v Rovensku pod Troskami v pondělí informovala některá média. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají, uvedla na síti X regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová.
Podle ní zatím nebudou sdělovat, pro jakou právní kvalifikaci se tragickou událostí zabývají. "Ponecháme zatím, že jde o zvlášť závažný zločin," dodala Sochorová pro ČTK. S ohledem na prováděné úkony trestního řízení podle ní nebudou v tuto chvíli k případu poskytovat žádné další informace.
Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy 11. února byl v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.
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