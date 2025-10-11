Domácí

Policie pátrá po nebezpečném schizofrenikovi, nevrátil se do léčebny v Bohnicích

ČTK ČTK
před 38 minutami
Policie vyhlásila pátrání po nebezpečném 26letém muži, který se nevrátil z plánované vycházky do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Hledaný se léčí se schizofrenií, do léčebny ho umístil soud kvůli pokusům o vraždu. Na policejním webu to v sobotu oznámil mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policisté žádají veřejnost o informace o pohybu hledaného, lidé by se ho však sami neměli pokusit zadržet.
Hledaný muž je vysoký zhruba 180 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči, hnědé vlasy a je oholený. Pokud někdo ví, kde se nachází, má informace zavolat na linku 158.
Hledaný muž je vysoký zhruba 180 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči, hnědé vlasy a je oholený. Pokud někdo ví, kde se nachází, má informace zavolat na linku 158.

Policejní mluvčí později doplnil, že v lednu 2024 hledaný muž mimo jiné zaútočil sekerou na ženu, která šla v Hostavicích po ulici s kočárkem.

Hledaný se měl v pátek vrátit z vycházky do 20:00. Policisté prohledali možná místa, kde by se mohl nalézat, zatím se ho podle mluvčího bohužel dopadnout nepodařilo. "Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu pro spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a to v několika případech. Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny," uvedl mluvčí.



Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.



 
Další zprávy