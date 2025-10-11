Policie pátrá po nebezpečném schizofrenikovi, nevrátil se do léčebny v Bohnicích

Policejní mluvčí později doplnil, že v lednu 2024 hledaný muž mimo jiné zaútočil sekerou na ženu, která šla v Hostavicích po ulici s kočárkem.
Hledaný se měl v pátek vrátit z vycházky do 20:00. Policisté prohledali možná místa, kde by se mohl nalézat, zatím se ho podle mluvčího bohužel dopadnout nepodařilo. "Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu pro spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a to v několika případech. Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny," uvedl mluvčí.
Muž je vysoký zhruba 180 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči, hnědé vlasy a je oholený. Pokud někdo ví, kde se nachází, má informace zavolat na linku 158.
Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.