Policie pátrá po milovníku ořechů. Ukradl z obchodu 130 balení

Pražští policisté pátrají po zatím neznámém muži, který podle nich v supermarketu v Ankarské ulici na Petřinách během několika dnů ukradl víc než 130 balení ořechů. Způsobil tím škodu za zhruba 15 tisíc korun, hrozí mu až dvouletý trest vězení.
Policie v úterý o případu z poloviny června informovala na svém webu, kde zveřejnila i kamerové záběry podezřelého.
Muž nejdříve podle policie odnesl z prodejny krabici, v níž bylo 36 sáčků kešu ořechů. Do obchodu se vrátil následující den a odcizil opět takové balení ořechů. Po čtyřech dnech si bez placení vzal 60 balení ořechů - tentokrát solených pistácií.
Policisté z Břevnova zajistili kamerové záznamy, které hledaného muže zachytily při příchodu a útěku z obchodu. „Jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc,“ uvedla policie. Lidé se mohou ozvat na linku 158.
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