Policie pátrá po jedenáctiletém chlapci, který má zálibu v hromadné dopravě. Nejspíš jede vlakem

před 1 hodinou

Pražská policie pátrá po jedenáctiletém chlapci s Aspergerovým syndromem, který má zálibu v hromadné dopravě. Mohl by být ve vlaku směrem do Plzně, není ale vyloučeno, že přestoupil, uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Chlapec byl naposledy spatřen po 15:00 ve stanici metra Karlovo náměstí, odkud odjel směrem na Zličín. "V tuto chvíli se kriminalisté důvodně domnívají, že by pohřešovaný mohl být ve vlaku směřujícím do Plzně. Zároveň také nemůžeme vyloučit, že chlapec mohl kdekoli přestoupit, a tedy v tuto chvíli cestovat jiným směrem," řekl Hulan. Jedenáctiletý Jakub Vích měří přibližně 140 centimetrů, má štíhlou postavu a krátké hnědočerné vlasy. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.