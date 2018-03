Policie opět vyšetřuje střelbu na fotbalového bosse Starku. Chce kvůli tomu vyslechnout Krejčíře

před 1 hodinou

Detektivové ze zvláštního týmu Tempus, který se specializuje na staré vraždy, požádali státní zástupkyni Danuši Krejčovou, aby mohli vyslechnout v jihoafrickém vězení uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře v případu střelby na fotbalového bosse Jaroslava Starku. Krejčová žádost zamítla s tím, že ji špatně napsali.

Praha - Kriminalisté z týmu Tempus otevřeli 13 let starý útok na příbramského podnikatele a fotbalového bosse Jaroslava Starku. Neznámý pachatel na něj tehdy před jeho domem vypálil ze samopalu salvu 11 střel, některé podnikatele zasáhly. Přežil jen náhodou.

"Můžeme potvrdit, že se případem opravdu zabývají kriminalisté z týmu Tempus. Protože však probíhají úkony trestního řízení, nemůžeme poskytovat další informace," řekla Aktuálně.cz mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová.

Policisté už při opětovném vyšetřování vyslechli některé svědky, mezi nimi i majitele fotbalové Příbrami Starku.

Starka: Chtěl mě zabít Krejčíř, přiznal se mi. Nevyčítám mu to

Podnikatel Starka Aktuálně.cz řekl, že u výslechu byl před dvěma nebo třemi týdny. "Víte, já si o otevření toho případu nemyslím nic. Před 13 lety, když se to stalo, tak mě nikdo ani nevyslechl, nikdo od policie nechtěl podepsat ani protokol, nic. Nikdo to nevyšetřoval, tak proč mě to má zajímat teď?" řekl redakci Starka.

Zavzpomínal také, jak mu v roce 2013 krátce před svým zatčením v Jihoafrické republice volal Krejčíř. Při nočním hovoru se měl Starkovi přiznat, že na něj vraha v roce 2005 poslal právě on. Krejčíř totiž Starku podezíral, že nechal unést jeho otce Lamberta.

"Bavili jsme se asi 25 minut a já mu odpověděl, že už se na něj ani nezlobím. A on povídá: 'Nemůžeš se zlobit, starý pi*o, já měl informace od policie, žes to byl ty, kdo tátu unesl'," popsal Starka před dvěma lety rozhovor s Krejčířem pro časopis Téma. Vzápětí dodal, že s únosem neměl nic společného.

I kvůli tomuto telefonátu nedávno Starku policisté z týmu Tempus znovu vyslechli. Co přesně policii řekl, prozradit nechtěl s odkazem na závazek mlčenlivosti. Na základě jeho výpovědi však detektivové nyní chtějí vyrazit do Jihoafrické republiky, kde sedí v přísně střeženém vězení Krejčíř.

"Je podezřelým, proto ho chtějí vyslechnout," vysvětlil Aktuálně.cz zdroj z Policejního prezidia, který je s vyšetřováním obeznámen.

Jejich žádost dostala před časem na stůl žalobkyně středočeského státního zastupitelství Danuše Krejčová. "V tomto případě mohu uvést, že policie už byla vyrozuměna, že nejsou zákonné podmínky pro provedení toho výslechu tak, jak navrhovali. Informovali jsme policii, že tak, jak žádost formulovali, ji podat nelze," řekla bez dalších podrobností Krejčová.

Uzavřít případ a nechat být

Podle dalšího zdroje z Policejního prezidia ale státní zástupkyně nedávno detektivy požádala, aby případ uzavřeli a nechali být. Ti to odmítli s tím, že chtějí jako jednu z posledních možností vyslechnout právě Krejčíře. Není tak jisté, kdy a zda vůbec se detektivům podaří uprchlého podnikatele vyslechnout.

Krejčíř je podle informací Aktuálně.cz se záměrem kriminalistů obeznámen, jeho advokátka Karolína Babáková ale informace nechtěla potvrdit. "Bez komentáře," napsala pouze.

Kdyby se výslech podařilo uskutečnit, detektivové by příležitost mohli využít nejen k pokládání otázek, které souvisí s útokem na Starku. Mohli by si také udělat představu, zda by jim Krejčíř mohl pomoci i s jinými případy.

Tým Tempus totiž před časem otevřel hned několik nevyřešených vražd z Krejčířovy éry, do nichž by uprchlík mohl vnést trochu světla.

Minulý rok přitom policie dostala nepodepsanou zprávu s nabídkou spolupráce výměnou za to, že si Krejčíř bude moci odpykat své tresty v Česku. Uprchlík ale prostřednictvím své manželky pro Aktuálně.cz popřel, že by vzkaz nechal poslat on.

Krejčíř uprchl českým policistům při prohlídce své černošické vily v roce 2005. V nepřítomnosti byl pak odsouzen na 15 let za tunelování společnosti Čepro, přípravu vraždy celníka a půlmiliardový daňový únik.

V Jihoafrické republice, kam přes Seychely uprchl, si Krejčíř odpykává 35letý trest za únos a mučení, hrozí mu ale další závažné tresty - je obžalován mimo jiné z podílu na vraždě libanonského dealera drog Sama Issy.