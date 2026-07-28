Policie odložila prověřování Turka v kauze nenávistných výroků

Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka (za Motoristy) v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích, kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství či autory Deníku N, který na výroky upozornil po loňských sněmovních volbách. Uvedl to v úterý server iROZHLAS. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce.
„Prověřování dané věci bylo skončeno odložením. Nabude-li příslušné rozhodnutí policejního orgánu právní moci, bude prověřování definitivně skončeno s tím, že žádná z dotčených osob nebude trestně stíhána,“ sdělil serveru Jan Vychyta, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4.
Čestného prezidenta Motoristů a vládního zmocněnce pro Green Deal Turka prověřovali policisté pro podezření ze schvalování trestného činu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.
Na desítky nenávistných, rasistických či sexistických výroků na Turkových profilech, především na sociální síti facebook, upozornil Deník N poté, co Turek uspěl ve sněmovních volbách. Poukázal na to, že čerstvý poslanec v minulosti opakovaně zveřejňoval i četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale odmítl autorství. Motoristé sobě následně podali trestní oznámení pro podezření z pomluvy, křivého obvinění, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a poškození cizích práv. Strana zpochybňovala zejména pravost vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009.
„Prověřování možné trestní odpovědnosti za trestný čin pomluvy, k němuž mohlo dojít v souvislosti s medializací zmíněných nenávistných výroků, bylo odloženo proto, že skutek není trestným činem,“ vysvětlil Vychyta.
Kauza ovlivnila sestavování současné vlády ANO, SPD a Motoristů. O Turkovi se tehdy hovořilo jako o kandidátovi na ministra zahraničí, následně se nestal ani ministrem životního prostředí. Prezident Petr Pavel v té době uvedl, že pokud by se ukázalo, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.
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