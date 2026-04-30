Policie odložila prověřování Macinkových zpráv prezidentovu poradci

ČTK

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Doplnil, že více informací k věci bude možné poskytnout teprve tehdy, až rozhodnutí nabyde právní moci.

Petr Macinka
Foto: HN - Václav Vašků
Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl tvrzení, že šlo o vydírání.

Netherlands Four Freedoms Award
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

soumarak
Sezona splouvání Teplé Vltavy v pátek nezačne, je málo vody

Kvůli nedostatku vody nezačne v pátek sezona splouvání Teplé Vltavy. Výška hladiny řeky, která vede šumavským národním parkem, je na historickém minimu. Ve čtvrtek ráno byla řeka na stanici Soumarský Most na Prachaticku na úrovni 42,5 centimetru. Minimum pro splouvání je stanoveno na 50 centimetrů. ČTK to řekl mluvčí národního parku Šumava Jan Dvořák.

