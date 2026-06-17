Policie odhalila síť nelegálních heren v osmi krajích

Moravskoslezská policie odhalila organizovanou skupinu, která v Česku provozovala síť nelegálních heren. V této souvislosti policisté obvinili 15 lidí. Při zatýkání kriminalisté zasahovali v osmi krajích a spolupracovali s kolegy v Chorvatsku. Novinářům to ve středu řekl náměstek ředitele moravskoslezské policie Martin Lichý.
Zadržené policisté obvinili z účasti na organizované zločinecké skupině, neoprávněného provozování hazardní hry a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Hlavnímu organizátorovi hrozí až dvanáctiletý pobyt ve vězení.
Podezřelé policisté sledovali od roku 2022. „Zajišťovali nelegální provoz výherních automatů. Skladovali je a dodávali do barů či restaurací. Inkasovali tržby. Část zisku pak vypláceli i provozovatelům podniků,“ uvedl Lichý.
Podle policie skupina provozovala v době zadržení 200 automatů ve stovce podniků. Dalších přibližně 200 měla ve skladech. Od roku 2022 do zatčení v červnu 2025 si takto vydělali okolo deseti milionů korun.
Skupina podle vyšetřovatelů fungovala organizovaně s jasně rozdělenými rolemi, propracovaným systémem řízení i sofistikovanou komunikací. Provoz automatů schovávali přes firmy, které sloužily hlavně k zakrytí toho, kdo celý systém skutečně řídí. Členové také zabezpečovali technický servis zařízení, výběr finančních prostředků i jejich následné rozdělování mezi jednotlivé členy.
Pomohli policisté z Chorvatska
Na případu spolupracovali policisté s celníky. Na vyšetřování se podílely desítky lidí. Při samotném zatýkání pak 200 policistů a 70 celníků. Zasahovali v osmi krajích a využili i kolegy z Chorvatska, kteří provedli domovní prohlídku nemovitosti v Chorvatsku, kterou si skupina pořídila z výnosů z trestné činnosti. Nemovitost policisté zajistili. Celkem se jí podařilo zajistit majetek v hodnotě osmi milionů korun.
Kriminalisté obvinili 13 mužů a dvě ženy ve věku od 25 do 63 let. Všichni pocházejí z Moravskoslezského kraje. Většinu zatkli loni v červnu. Hlavního organizátora pak až letos v květnu. Po celou tu dobu pobýval v zahraničí a snažil se vyhýbat obvinění. Zadržen byl na základě evropského zatykače. Kde, policisté nechtěli upřesnit. Jemu hrozí vězení v délce 12 let. Ostatním desetiletý pobyt ve vězení.
„Nelegální hazard je velký problém. Vnímáme ho jako vysoce výnosnou a organizovanou trestnou činnost, která má negativní dopad na státní rozpočet a na celou společnost,“ řekl k případu generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Kotraba.
Dodal, že odhalování nelegálních heren se celní správa věnuje od roku 2019. Od té doby provedla tisíce kontrol. Při nich zajistili 7000 nelegálních výherních automatů. V nich bylo 20 milionů korun.
Mohlo by vás také zajímat: Video ze zásahu nizozemské policie. Agresivní zásah na těhotnou ženu prý způsobil předčasný porod
Blíží se skokové zdražení benzinu a nafty? Pumpy už se chystají na návrat „k normálu“
Blíží se skokové zdražení benzinu a nafty? Přesně toho se bojí polská média. Právě Poláci totiž jako jedni z prvních zavedli radikální cenová opatření po vypuknutí konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy a skokovém zdražení ropy. Teď opět jako jedna z prvních zemí reagují na dohodu mezi oběma velmocemi. Postupně proto začínají rozpouštět balíček úsporných opatření.
Z noční oblohy zmizí jedna z nejjasnějších planet. Venuši pohltí nečekaný stříbrný vetřelec
Na první pohled půjde jen o tenký srpek Měsíce a jasný bod na obloze. Ve skutečnosti se ale tento týden odehraje vzácné nebeské představení, které se spoustě lidí nikdy nepoštěstí spatřit na vlastní oči. Měsíc na chvíli zakryje planetu Venuši, a to za okolností, které astronomové označují za mimořádně neobvyklé. Pokud budete vědět, kam se dívat, můžete být u toho.
Inflace v EU v květnu vzrostla na 3,3 procenta, v Česku naopak klesla
Míra inflace v zemích Evropské unie v květnu vzrostla o desetinu procentního bodu a dostala se na 3,3 procenta. V Česku se naopak o tři desetiny bodu snížila a dosáhla 1,8 procenta, oznámil ve středu unijní statistický úřad Eurostat. Inflace v EU je tak blízko hodnot, kde byla po minulé energetické krizi z let 2022 a 2023.
Přichází tropický víkend, v sobotu teploty dosáhnou až 36 stupňů
Česko čeká o víkendu tropické počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia, v sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou dostat až k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. Český hydrometeorologický ústav ve středu vydal výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami.