Policie odhalila pachatele pokusu o vraždu na benzince z roku 2007, čin je promlčený

Kriminalisté ze speciálního týmu Tempus objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Vypátrali pachatele, který v září 2007 brutálně napadl a vážně zranil muže provozovatelky stanice. Trestní stíhání ale nemohli zahájit a případ odložili, protože už je promlčený, sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Pachatel přišel na benzinovou stanici v Hrádku nad Nisou brzo ráno a předstíral zájem o nákup zboží. Poté podle tehdejšího vyjádření policie bezdůvodně napadl a několikrát bodl do hrudníku šedesátiletého muže, který byl uvnitř benzinové stanice.
„Napadený útok přežil jen díky tomu, že bodná poranění pouze shodou šťastných náhod nezasáhla životně důležité orgány,“ uvedl Vinčálek.
Přestože se kriminalistům nyní podařilo případ po letech objasnit a jednoznačně určit pachatele, trestní stíhání nemohou zahájit kvůli době, jaká od případu uplynula. Věc byla odložena z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, neboť v mezidobí došlo k promlčení trestní odpovědnosti,“ dodal policejní mluvčí.
Jakým způsobem se podařilo policistům pachatele nyní odhalit, neuvedl. „Nemohu k tomu sdělit žádné další podrobnosti,“ řekl.
Policisté po brutálním útoku v Hrádku zveřejnili, že pachatel byl asi 25 až 30 let starý a 170 až 180 centimetrů vysoký. Měl štíhlou postavu, velmi krátké blonďaté vlasy a pravděpodobně černou bundu do pasu s bílým a žlutým pruhem vepředu a s nápisem na zádech. Po zločinu se mohl pohybovat na vlakovém nádraží v Hrádku nad Nisou nebo v okolí města.
Promlčecí doba pro vraždy, na které se vztahovala základní sazba, činila v té době 15 let, pro zvlášť závažné případy byla 20 let. Všechny vraždy spáchané od letošního roku budou promlčené shodně za 30 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) i někteří senátoři by chtěli prosadit, aby byl trestný čin vraždy nepromlčitelný.
Policejní tým Tempus funguje na policejním prezidiu od roku 2013. Vyšetřuje závažné případy, u nichž se ani po letech nepodařilo najít pachatele.
„Tento případ je dalším důkazem dlouhodobé práce pracovní skupiny Tempus, která jako jediná z útvarů s celostátní působností systematicky prověřuje a vyšetřuje nejzávažnější násilnou trestnou činnost, zejména neobjasněné vraždy. Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasnění případů starých i několik desítek let a zajistit spravedlnost všude tam, kde to právní řád České republiky ještě umožňuje,“ dodal Vinčálek.
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