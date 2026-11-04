Policie obvinila ženu z maření voleb. Kvůli kupčení s hlasy

Policisté dnes obvinili z maření přípravy a průběhu voleb čtyřiatřicetiletou ženu, která údajně kupovala hlasy v komunálních volbách v Mariánských Lázních. Uvedl to ve středu mluvčí policie Jakub Kopřiva v tiskové zprávě.
Policisté ženu stíhají na svobodě. V případě prokázání u soudu jí hrozí až tříleté vězení. Policisté zároveň nevyloučili, že zahájí trestní stíhání u dalších lidí.
Ženu podle dřívějších informací Seznam Zpráv natočil na mobil jeden z lidí, kterému nabídla peníze za hlas pro hnutí Naše Česko. Neřekla ale, kdo jí peníze poskytl, dodal web.
Po ženě policie pátrala zhruba dva týdny, 2. listopadu se sama přihlásila na policejní služebnu v Chebu. „Chebští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetileté ženy z Mariánských Lázní, kterou obvinili ze spáchání přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ uvedl Kopřiva.
Obviněná podle policie při říjnových volbách zajišťovala co největší počet platných hlasů pro konkrétní politický subjekt.
„Několika oprávněným voličům měla za hlas ve volbách slíbit finanční odměnu. Tyto osoby sama instruovala, jak mají volit a že jí následně mají za plentou vyfotit a poslat označený hlasovací lístek. V několika případech měla obviněná žena přímo před volební místností u osob, které instruovala, zkontrolovat označený volební lístek. Poté jim měla být vyplacena slíbená finanční odměna,“ popsal mluvčí údajné ovlivňování voličů, aby odevzdali svůj hlas v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle. Tím byl podle policie poškozen veřejný zájem.
Stížností na průběh voleb v Mariánských Lázních se zabývá i Krajský soud v Plzni. Zatím o ní, a tedy i o platnosti voleb, nerozhodl. Přílohou stížnosti má být podle informací ČTK nahrávka.
Žena na ní ve volební sobotu 10. října 2026 popisuje celý postup, tedy označit Naše Česko, číslo 3, za plentou vyfotit vyplněný hlasovací lístek a fotografii jí poslat. Sama přitom dodává, že jde o trestnou věc, nešlo tedy o žert. Na otázku, kdo peníze poskytuje, odmítla žena odpovědět. Podle autora nahrávky nabízela žena 800 korun za hlas a hovořila zhruba o 25 zajištěných voličích.
Kandidátku Naše Česko ve městě vedl bývalý místostarosta (tehdy zvolený za ANO) Samuel Zabolotný jako nezávislý kandidát, který spojitost s možným kupčením s hlasy opakovaně popřel. Na svém profilu na sociálních sítích uvedl, že se stal obětí pokusu o vydírání. Kvůli tomu měl sám podat trestní oznámení.
Předseda hnutí Naše Česko a jihočeský hejtman Martin Kuba pro Seznam Zprávy uvedl, že Zabolotný přestal s hnutím spolupracovat ještě předtím, než se objevily informace o údajném kupčení s hlasy. „Co se týče té nahrávky, tak bych to zatím nerad komentoval, protože tam probíhá vyšetřování,“ doplnil podle SZ Kuba. Situaci nechtěl komentovat ani starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO).
V Mariánských Lázních přišlo k volbám 38,71 procenta voličů. Do jednadvacetičlenného zastupitelstva kandidovalo deset uskupení. Dostalo se jich šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách. Druzí skončili se šesti mandáty Starostové a nezávislí. Naše Česko získalo dva mandáty, stejně jako další dva subjekty, jednoho zastupitele mají mít Piráti. Koalici ve městě dojednalo ANO a Změna pro Mariánské Lázně, s podporou hnutí Naše Česko.
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