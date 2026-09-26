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Domácí

Policie obvinila z vraždy 75letého muže po násilném úmrtí na Děčínsku

ČTK
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Kvůli násilnému úmrtí na Děčínsku obvinili policisté z vraždy 75letého muže. Oznámili to v sobotu na síti X. Už v pátek policie sdělila, že oběť a zadržený byli příbuzní. Podezřelému hrozí až 18 let vězení.

Policie ČR, policistka
(Ilustrační foto)Foto: HN – Lukáš Bíba
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V pátek policisté uvedli, že se zabývají násilným trestným činem, při kterém zemřel jeden člověk. V souvislosti s incidentem zadrželi jednoho člověka. Zadrženého pak obvinili a podle sobotních informací podají policisté návrh na jeho vzetí do vazby.

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