Policie obvinila řidiče kamionu z nehody v Uhříněvsi. Hrozí mu osm let vězení

Osmašedesátiletého řidiče kamionu, který se v pátek srazil s osobním vlakem na železničním přejezdu v pražské Uhříněvsi, policie obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti a poškození obecně prospěšného zařízení. Proč zůstal stát s autem na trati mezi sklopenými závorami a neodjel, cizinec zatím neřekl.

Nákladní auto se srazilo s osobním vlakem v pátek dopoledne, podle Drážní inspekce kamion stál mezi závorami víc než dvě minuty, výstražná světla i závory na přejezdu přitom fungovaly.

Osm lidí se při srážce zranilo a vlak se zhruba 220 cestujícími vykolejil. Škoda na vlaku, trati i vozidle se zatím odhaduje na víc než 35 milionů korun.

"V současné chvíli probíhají další úkony spojené s touto věcí a policisté do sobotního večera podají podnět s návrhem na vzetí (muže) do vazby," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní cizinci v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.

Provoz na trati byl po nehodě zhruba deset hodin přerušen. Nyní se místem nehody zatím projíždí po jedné koleji a mohl by být kompletně obnoven příští pátek. Vyplývá to z předběžného odhadu na webu Správy železniční dopravní cesty. Podle její mluvčí Radky Pistoriusové se ale termín může změnit s ohledem na postup oprav.

Situace, kdy zůstalo osobní či nákladní auto mezi závorami a poté do něj narazil vlak, nebývá na železnici ale výjimečná. Řidiči, kteří se do této situace dostanou, se je mají snažit prorazit, jsou z lehké dřevotřísky.

Od roku 2009 mají navíc všechny přejezdy v zemi samolepku s označením P a číslem, které přesně identifikuje daný železniční přejezd, což by mělo usnadnit včas zastavit provoz vlaků v daném místě.

Podívejte se také na video: Chlapec se koukal do telefonu a skončil pod koly tramvaje.