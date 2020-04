Ze sídla prezidenta kamenolom. Policie obvinila Mynářova šéfa Lán za další zakázku

Elitní detektivové podle zjištění Aktuálně.cz obvinili šéfa Lán Miloše Baláka z dalšího trestného činu. Muž, kterého osobně vybral a dosadil kancléř Vratislav Mynář, prodával tisíce náklaďáků kamene vytěženého v letním sídle prezidentů. Firmě, která je s ním stíhaná už za manipulaci stamilionové jiné zakázky. Dle obvinění tajně vytěžili a odvezli kamene více, než oficiálně vykázali.

Před rokem a půl vyšlo najevo, že ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák ze sídla prezidenta, kde kdysi odpočíval T. G. Masaryk a nyní tam audience přijímá Miloš Zeman, udělal také kamenolom. Vytěžil tam a soukromé firmě prodal tisíce nákladních vozů kamene. Kancléř Vratislav Mynář se proti zjištěním tvrdě ohradil, podával trestní oznámení za pomluvu a žaloby.

Balák je jeho přímým podřízeným, ale zejména mužem, který k němu má velmi blízko. Poté, co Miloš Zeman usedl na Hradě, Mynář sám bez výběrového řízení osobně Baláka vybral a do funkce šéfa Lán dosadil. A když Baláka policie v roce 2017 obvinila za manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění břehů v lánské oboře - nejenom, že ho neodvolal. Kancléř se dokonce snažil zneužít své funkce a případ se neúspěšně pokoušel torpédovat lobbováním u ministra spravedlnosti i ústavního soudce.

Nyní Balákovi přibylo další stíhání. Za manipulace s těžbou kamene Baláka začali stíhat po měsíce trvajícím vyšetřování detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

"V souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře byly obviněny tři fyzické osoby ze spáchání zločinu zpronevěry a účastenství na tomto zločinu ve formě organizátorství, respektive pomoci. Příslušná trestní sazba tedy je dva až osm let odnětí svobody, výše způsobené škody je nejméně 1 350 000 korun," řekl Aktuálně.cz státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Pražák s tím, že ke jménům obviněných se v této fázi nebude vyjadřovat. Podle několika zdrojů Aktuálně.cz je ovšem mezi obviněnými i právě Balák.

Aktuálně.cz s dotazy kontaktovalo také Baláka, který stejně jako u předchozích případů označuje vyšetřování za nesmyslné. "Je to nesmysl. My jsme proti tomu podali stížnost. Předpokládám, že to bude z jejich strany ukončeno," potvrdil záležitost Balák. "Je to stále stejná zakázka. Je věc státního zastupitelství, že to administrativně rozšířili o další věc," uvedl Balák.

Policisté přitom dle několika zdrojů Aktuálně.cz, které případ mapuje, argumentují sérií důkazů. Znalecké posudky, které si nechali udělat, jasně dokázaly, že Balák ve skutečnosti vytěžil výrazně více kamene, než je oficiálně uvedeno ve smlouvách o jeho prodeji. Lesní správa Lány je uzavřela s kladenskou firmou Energie stavební a báňská. Tedy stejnou společností, která je společně s Balákem stíhaná už za manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění vodní nádrže Klíčava v Lánech.

Energie zakázku vyhrála podle policistů zejména proto, že ji místo Lesní správy Lány fakticky pořádala ona. "Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat," zachytili třeba na odposleších policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun. Tento případ míří k soudu. Policie už vloni navrhla Baláka obžalovat, nyní o tom rozhoduje státní zástupce.

Tisíce tun kamene pro sponzora Balákova sportovního klubu

K Balákově smůle policisté na "uších" zachytili také to, jak se Kadlec kasá, že nikdo nepozná, že zároveň v Lánech Energie vytěžila výrazně více kamene, než oficiálně vykázala. Pro firmu, která buduje například také silnice, je to cenná stavební komodita. A tak detektivové vyšetřování rozšířili o svérázný "prezidentský kamenelom".

Firma Energie má k Balákovi blízko. Sponzorovala basketbalový klub ve Strakonicích, jemuž v minulosti šéfoval. Podobně jako další společnosti, které v Lánech získávají v posledních letech zakázky.

Balák s ní oficiálně uzavřel dvojici smluv na koupi v přepočtu dvou a půl tisíce náklaďáků kamene, které jsou k dohledání v registru smluv. Tu první měsíc po tom, co v červnu do Lán vtrhla policie a Baláka obvinila z manipulace zakázky na zpevnění břehů.

Ve smlouvách se píše, že jde o kamenivo, které dříve ta samá firma vytěžila při nezbytném rozšiřování cesty kolem nádrže Klíčava. V jednom případě si odtěžení kamene měla kontrolovat sama společnost v té době stíhaná za manipulaci jiné zakázky v Lánech. Ve druhém pak nakoupené kameny dle smlouvy měla Energie použít na ono zpevňování břehů a zkontrolovat to měl stavební dozor - firma, jejíž spolumajitel je blízkým známým Mynáře.

Celkem 17 tisíc krychlových metrů kamene stíhaný šéf Lán obviněné firmě navíc přiklepl velmi výhodně - za méně než čtvrtinu běžné prodejní ceny. Za třicet tisíc tun zaplatila v součtu ani ne dva miliony korun. Balákův nadřízený, kancléř Mynář, ale dlouhodobě argumentuje, že je materiál levný proto, že firma na vlastní náklady kámen musela například odstřelit či nadrtit a vytřídit.

"Účelový a lživý pokus poškodit kancelář prezidenta"

Nic z toho ale ve smlouvách není. Za obdobné práce při rozšiřování cesty, při kterých měl kámen vzniknout, dostala Energie separátně zaplaceno. Balák s ní na to uzavřel dodatek smlouvy.

"Došlo k účelovému a lživému pokusu poškodit Kancelář prezidenta republiky," napsal Mynář v oficiálním vyjádření na stránkách Hradu v listopadu 2018. A následně prezidentská kancelář podala na autora tohoto textu trestní oznámení za pomluvu. To ovšem policie po čase odložila s tím, že texty, které lánský kamenolom popisovaly, byly pravdivé.

Aktuálně.cz se od Vratislava Mynáře znovu pokouší zjistit, zda Baláka stíhaného za manipulace už dvou zakázek v Lánech odvolá. V minulosti ovšem kancléř tvrdil, že je vše v pořádku a Baláka rozhodně neodvolá.

Naopak tlačil na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby v kauze Lesní správy Lány podal stížnost pro porušení zákona. Ten to však odmítl. Pelikán to dříve řekl Radiožurnálu. Týdeník Respekt zase upozornil, že kancléř prezidenta se kvůli případu scházel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Hrad se totiž u Ústavního soudu domáhal zrušení rozhodnutí soudu nižší instance k příkazu k prohlídce prostor a pozemků spravovaných lesní správou a vydání zajištěných věcí. Tedy důkazů klíčových pro policii, bez nichž by případ nejspíše k soudu nedoputoval. Ani u Šimíčka ale nepochodil.

Plány Baláka a Mynáře s kamenem v oficiálním letním sídle prezidenta ale byly ještě větší. Organizace podřízená Hradu dokonce v minulosti usilovala o to, aby úřady v Lánech povolily téměř pětihektarový lom. Uprostřed sto padesát let starého lesa by se tak těžil kámen na ploše větší, než je pražské Václavské náměstí. Navzdory tomu, že jde o chráněnou oblast a historickou památku. Úřady to však nepovolily. Mimo jiné i proto, že by při odvážení kamene hrozilo znečištění nádrže Klíčava, která je zásobárnou pitné vody pro Kladno. Hrad přitom v minulosti paradoxně argumentoval, že její břehy musí za stamiliony zpevnit mimo jiné právě i proto, aby se voda v ní neznečistila.

Další zakázky pro Mynářovy blízké

Zakázky v Lánech ovšem v mnoha případech putovaly k lidem a firmám blízkým kancléři Mynářovi. V minulosti to analyzovala MF Dnes. Zakázku za 4,4 milionu korun za právní služby v letech 2015 a 2016 z Lán například získala advokátní kancelář Jestřáb, Tománek. Ta Mynářovi zprostředkovala podivuhodně levný nákup jeho pražské vily a zároveň před volbami poslala miliony na Zemanovu kampaň.

Další advokáti Halva & Olejár z Brna získali zakázku za 1,8 milionu. Advokát Michal Halva v minulosti pomáhal Mynářovi se získáním evropské dotace na stavbu jeho penzionu v Osvětimanech.

Technický dozor u zakázky na zpevnění svahů, po níž jdou nyní detektivové, přitom dělala za 2,3 milionu brněnská společnost GEOtest. Předseda představenstva firmy a její spolumajitel Martin Teyschl zároveň sedí v Mynářově nadaci, prostřednictvím které podporují pomocnou školu kousek od Osvětiman.

Mnohé velké lánské zakázky jsou rozporcované na menší - vejdou se tak pod zákonný limit, nad který by už muselo proběhnout výběrové řízení. Hrad, potažmo Lesní správa Lány, je proto mohl přímo zadat konkrétním firmám. Například právní služby, které získali Zemanovi sponzoři, advokáti Tománek, Jestřáb, tak Lány vypsaly na 1 999 999 korun. Limit je dva miliony.

Může Balák využít pro obhajobu právníka za peníze Hradu?

A podlimitní byly i zakázky pro hradní advokátní kancelář Nespala, která kancelář prezidenta za separátní peníze hájí třeba i v kauze Peroutka. Nespalu Hrad angažoval i pro podání trestního oznámení na redaktora Aktuálně.cz a spoluautora tohoto textu za pomluvu, protože psal o tom, že stíhaný šéf lánské obory, kterého dosadil kancléř Mynář, prodal obviněné firmě pod cenou dva a půl tisíce náklaďáků kamene vytěžených v letním prezidentském sídle.

Zároveň za poslední dva roky uzavřel Balák s Nespalou bez výběrového řízení dvě smlouvy na právní služby. Tu první na dva roky v roce 2018 za 1 815 000 korun s DPH, druhou letos na 2 178 000 korun. Nespala ale už v minulosti trval na tom, že jeho úspěchy v Lánech s prací na kauze Peroutka nesouvisí.

Předmětem smluv, které odsouhlasil policií obviněný Balák, je přitom mimo jiné i "zastupování klienta (…) před státními orgány, především soudy všech stupňů, správními orgány, státním zastupitelstvím apod." Na dotaz, zda nehrozí, že tak prezidentská kancelář částečně platí obhajobu i Balákovi, který ji dle policie připravil o miliony, kancléř Mynář neodpověděl.