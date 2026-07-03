Policie obvinila muže z Jihlavska kvůli založení 12 požárů

Policie obvinila kvůli založení 12 požárů čtyřiadvacetiletého muže z Jihlavska. Zadržela ho minulý týden v Třešti na koupališti. Požáry, které zakládal, způsobily podle policie několikamilionové škody. Hrozí mu až osmileté vězení, stíhaný je na svobodě.
„Muž je obviněn ze spáchání pokračujícího zločinu obecného ohrožení,“ řekl Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Požáry muž podle policie zakládal od loňského jara. "Poslední požár založil minulý týden kolem jedné hodiny odpoledne a ještě ten den ho kriminalisté zadrželi," uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová. Muž podle policie oheň rád sledoval, byl pro něj zdrojem adrenalinu. Nakonec ho i sám pomáhal hasit.
Zaměřil se zejména na lokalitu Cejle – Hutě, dále založil požár u obcí Bezděčín, Rohozná, Vyskytná nad Jihlavou, Zbilidy a také u Řeženčic na Pelhřimovsku. Na místa jezdil autem nebo na jízdním kole. Někdy vzniklý požár způsobil škodu za desítky tisíc korun, v dalších případech se škody pohybovaly ve statisících.
U Vyskytné nad Jihlavou zničil oheň přes deset hektarů lesa a škoda přesáhla dva miliony korun. K nejzávažnějšímu případu došlo vloni v říjnu v Dušejově," uvedla Kroutilová. Hasiči tehdy informovali, že v Dušejově hořel velkokapacitní seník. Škodu odhadli na 11 milionů korun.
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