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Domácí

Policie obvinila muže, jenž byl se zbraní u učiliště, z nebezpečného vyhrožování

ČTK

Policisté obvinili pětapadesátiletého muže, který se v úterý pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích v Praze-východ, z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní včetně plynové brokovnice.

Podezřelého muže v úterý před 14. hodinou zadržely pražské policejní hlídky ve Strašnicích.
Podezřelého muže v úterý před 14. hodinou zadržely pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Foto: Policie ČR
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Obviněnému hrozí až tříleté vězení. Důvody jeho jednání kriminalisté vyšetřují, dnes byl umístěn do zdravotnického zařízení, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.

Po muži od rána pátraly desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Zadržely ho v pražských Strašnicích.

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