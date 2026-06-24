Policie obvinila muže, jenž byl se zbraní u učiliště, z nebezpečného vyhrožování

Policisté obvinili pětapadesátiletého muže, který se v úterý pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích v Praze-východ, z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní včetně plynové brokovnice.
Obviněnému hrozí až tříleté vězení. Důvody jeho jednání kriminalisté vyšetřují, dnes byl umístěn do zdravotnického zařízení, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Po muži od rána pátraly desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Zadržely ho v pražských Strašnicích.
Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci, který zranil ženu
Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Na jednání zastupitelů o incidentu mluvil i primátor města Jan Dohnal (ODS).
Pavel kvůli summitu žádá soud o předběžné opatření. Chová se směšně, kontruje Babiš
Prezident Petr Pavel požádal Ústavní soud (ÚS) o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal, rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň.
Hnutí Duha podalo žalobu na Macinku a Turka kvůli výrokům o terorismu a povodních
Hnutí Duha podalo žaloby na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a na poslance Filipa Turka (za Motoristy) kvůli výrokům, které podle Duhy poškozují její pověst a rozdělují společnost. Macinka se podle hnutí neomluvil za výroky o terorismu, Turek zase za nepravdivá tvrzení spojující činnost ekologické organizace s úmrtími lidí při povodních.
Má zadlužený Agrofert a ohlupuje naše lidi. Bývalý guvernér ČNB vrací Babišovi úder
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokračuje v kritice České národní banky (ČNB). A už nejde jen o zvýšení základních sazeb, ke kterému v rámci boje proti inflaci centrální bankéři sáhli minulý týden a které premiérovi vadí. Babiš se tentokrát pustil i do minulého vedení ČNB.
Pozůstalí po zemřelých kvůli očkování proti covidu mohou žádat náhradu útrap
Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu-19, mohou vůči státu uplatňovat nárok na náhradu duševních útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší soud (NS).