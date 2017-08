Policie obvinila kvůli srážce s lyžařem řidiče horské služby. Hrozí mu až šest let ve vězení

před 32 minutami

Policie v souvislosti s lednovou smrtí padesátiletého lyžaře na Ještědu v Liberci obvinila z usmrcení z nedbalosti šedesátiletého řidiče čtyřkolky horské služby, do které muž na sjezdovce narazil. Podle znalce zvolil řidič chybnou techniku jízdy a nepoužil varovný zvukový signál. Informovala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Obviněnému hrozí jeden až šest let vězení. Tragická nehoda se stala koncem ledna na Beranově cestě mezi spodní částí lanové dráhy Černý vrch a křížením sjezdovek Liberecká a Skalka. Horští záchranáři byli na cestě k pacientovi, který byl v nepřístupném terénu. Než k němu ale čtyřkolka stačila dojet, vyjel z místa zúžení sjezdovky lyžař a narazil do její přední části.

