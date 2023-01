"Zneužil svého postavení." Policie obvinila kouče ze sexuálního nátlaku na sedm žen

Pražští kriminalisté obvinili pětapadesátiletého neakreditovaného kouče ze sexuálního nátlaku, kterého se podle nich dopustil minimálně na sedmi ženách. V případě odsouzení mu hrozí až čtyři roky vězení, uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Podle jejích dřívějších informací muž zneužil svého postavení kouče a žádal po ženách obnažování či pohlavní styk.

Deník N uvedl, že obviněným je Vratislav Hlásek. Své stíhání podle webu odmítl komentovat. Loni v srpnu v rozhovoru pro Deník N odmítl, že by se v jeho lekcích dělo cokoliv, "co by bylo v rozporu s přirozeným chováním".

O zahájení trestního stíhání vůči muži policie informovala loni v srpnu. Mluvčí tehdy uvedla, že kriminalisté z Prahy 3 se původně zabývali trestním oznámením, podle kterého byl kouč podezřelý ze znásilnění, případný trestný čin byl ale už promlčený, proto policie věc odložila.

Při prověřování ale kriminalisté zjistili, že se muž podobného jednání mohl dopouštět dál. Případ začali vyšetřovat podle Siřišťové pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a zaevidovali několik obětí.

"Způsob provedení byl v dosud zaevidovaných případech obdobný, kdy muž zneužil svého postavení kouče a po předchozí manipulaci posouval hranici poškozených v sexuální oblasti od obnažování, sebeukájení až po pohlavní styk," uvedla loni v srpnu policejní mluvčí.

Ve čtvrtek k tomu doplnila, že v případu kriminalisté dosud evidují sedm poškozených a nadále prosí další případné poškozené, které se zatím policii nepřihlásily, aby tak učinily na linku 158.

Video: Nabízel mi nahý koučink, ztratila jsem důvěru, říká Hláskova klientka (26. 8. 2022)