Policie obvinila exposlankyni ANO Balaštíkovou. Měla ovlivňovat zlínskou hygienu

Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. V pátek večer to sdělila Česká televize. Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Balaštíková vinu opakovaně odmítla. Stíhání tří osob potvrdila mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
Loni v létě Seznam Zprávy zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygieny, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.
ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková tehdy oznámila, že pozastaví členství v hnutí.
Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou.
Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje „zakleknout“ na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou.
Balaštíková se v minulosti také podle zveřejněných nahrávek snažila objednat zabití psa partnerky svého exmanžela. Policie loni na podzim případ odložila kvůli promlčení.
Letos pak neúspěšně kandidovala do Senátu. Ve volebním okrsku č. 81 na Slovácku získala jen 1414 hlasů (3,22 %). Skončila tak na posledním místě ze šesti uchazečů.
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