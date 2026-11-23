Pražští kriminalisté navrhli obžalovat třiapadesátiletého psychoterapeuta, který podle nich zneužíval a znásilňoval klientky. Muž měl pracoviště na Hradčanech, kde převážně přes noc prováděl terapie. Ženám při nich údajně podával drogy a pak využil jejich bezbrannosti.
Policisté ho viní ze znásilnění, sexuálního útoku, útisku a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Na dotaz to v pondělí sdělil mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Psychoterapeutovi podle něj hrozí v případě odsouzení až desetiletý trest vězení.
"V tomto případu bylo již vyšetřování ukončeno a v minulém týdnu detektivové z 6. oddělení Prahy I předložili státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby proti třiapadesátiletému muži," uvedl mluvčí.
Hrdina dříve uvedl, že muž zneužil minimálně sedm klientek, které za ním docházely do Černínské ulice. Policie ho obvinila v listopadu loňského roku.
Podobné případy řešili policisté i v minulosti. Richarda Pobiše poslal soud na 5,5 roku do vězení za to, že při masážích a fyzioterapiích v roce 2020 a v letech 2023 až 2024 sexuálně napadl 26 žen. Za sexuální útoky a vydírání dostal pětiletý trest také psychiatr Jan Cimický, který by měl v nejbližších dnech nastoupit do vězení.
Pražský městský soud se v současnosti zabývá také kauzou psychiatra Petra Smolíka viněného z nevhodného sexuálního chování vůči pacientce.
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