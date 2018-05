před 1 hodinou

Policie navrhla obžalovat soudkyni Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Lucii Treglerovou ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle detektivů neoprávněně vyzradila informace ze spisového materiálu, který měla při výkonu své funkce k dispozici. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou zveřejnil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Soudkyni hrozí až pět let vězení. O případu v minulosti informoval server iRozhlas.cz, podle kterého soudkyně nejprve policii povolila, aby mohli sledovat známé její dcery. Potom to dceři prozradila.