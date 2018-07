Policie navrhla obžalovat extajemníka Okamurovy SPD Staníka. Za rasistické výroky mu hrozí tři roky

Jak upozornil on-line deník Aktuálně.cz koncem loňského roku, Jaroslav Staník ve sněmovní restauraci podle několika svědků vyzýval k likvidaci Židů, Romů či homosexuálů.

Praha - Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého tajemníka Okamurovy SPD Jaroslava Staníka. Důvodem jsou jeho rasistické výroky na půdě Poslanecké sněmovny.

"Návrh na podání obžaloby byl podán pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia," doplnil policejní mluvčí Jan Daněk.

Staníkovi za trestné činy hrozí až tři roky za mřížemi.

Jak upozornil on-line deník Aktuálně.cz, Staník ve sněmovní restauraci podle několika svědků koncem loňského října vyzýval k likvidaci Židů, Romů či homosexuálů.

Kvůli těmto výrokům se Staník dostal do konfliktu s tehdejší ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. "Jak jsem vešla, řekl: 'Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuály.' Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat. Pohádala jsem se s ním a odpálkovala ho," popsala incident letos v únoru bývalá ministryně, podle níž byl Staník silně opilý.

Staníkovy nenávistné výroky tehdy Aktuálně.cz potvrdili i další svědci. "Bylo to dokonce mnohem horší. Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození," sdělil redakci tehdejší poslanec Marek Černoch, podle nějž tajemník navíc hrubě urážel přítomné ženy.