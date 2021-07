Policie navrhla obžalovat exředitele Dbalého i ve třetí větvi korupční kauzy

Policie znovu navrhla obžalovat lékaře Vladimíra Dbalého v takzvané třetí větvi kauzy zakázek Nemocnice Na Homolce. Dozorový státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že mu policisté předložili počátkem července spis s návrhem na podání obžaloby vůči čtyřem lidem.

Třetí větev kauzy spadá do období let 2006 až 2011 a zahrnuje mimo jiné zmanipulování tendru nemocnice na dodání zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie. Z dřívějších informací je zjevné, že návrh na podání obžaloby se vedle někdejšího ředitele nemocnice Dbalého týká jeho bývalého náměstka Michala Toběrného a Jana Valtra, jenž figuruje v jiných kauzách jako spolupracovník lobbisty Iva Rittiga.

Jednoho z obviněných - podle kontextu Dbalého - viní policie z trojího přijetí úplatku a z trojnásobného porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což hrozí pět až dvanáct let vězení. Druhý obviněný může dostat totožný trest za přijetí úplatku a za pomoc k porušení povinnosti. Zbývající dva stíhaní čelí obvinění z podplácení a také z pomoci k porušení povinnosti a lze jim uložit roční až šestileté vězení.

Dbalý byl ve třetí větvi případu již obžalovaný, a to za to, že kvůli úplatkům přijímaným od dodavatelů údajně poškodil společně s dalšími obviněnými nemocnici nejméně o 17,8 milionu korun. Státní zástupce však obžalobu od pražského městského soudu z procesních důvodů stáhl, a to proto, aby ji spojil do společného řízení s další obžalobou, kterou v souvislosti s touto kauzou původně podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Věc se proto znovu dostala do stadia vyšetřování.

Pražský městský soud chtěl toto stíhání Dbalého dříve zastavit, přičemž argumentoval tím, že vzhledem k předchozím dvěma kauzám už u lékaře není téměř žádný prostor pro další významné navyšování trestu. Matula s tím ale nesouhlasil a úspěšně podal stížnost.

Dvaašedesátiletý Dbalý si aktuálně odpykává ve vězení desetiletý trest, který mu za první dvě větve korupční kauzy uložil minulý měsíc pražský vrchní soud. Součástí pravomocného rozsudku, podle nějž bral lékař za zmanipulování nemocničních tendrů milionové úplatky, je i propadnutí majetku a povinnost podílet se společně s dalšími odsouzenými na náhradě škody nemocnici v celkové výši 112 milionů korun. Primáře chirurgie Toběrného poslaly soudy do vězení na šest let a stanovily mu pětimilionový peněžitý trest.

V českém právním řádu se tresty nesčítají, Dbalému tak lze za přijímání úplatků celkově uložit maximálně 12 let vězení. Trestní zákoník však u obdobných případů za určitých podmínek umožňuje zvýšit horní hranici trestní sazby o třetinu.

Kauza Homolka Na jaře roku 2015 byl někdejší ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý obviněn z trestných činů přijetí úplatku a manipulace veřejných zakázek. Dbalý si podle deníku, který si vedl v letech 2006 až 2011, chodil pro úplatky a úkoly k Ivo Rittigovi. Nákupy zboží a služeb se prováděly přes dceřiné firmy Holte Medical.

V roce 2015 se stal novým šéfem nemocnice Ivan Oliva, který měl za úkol ukončit spolupráci s dceřinými firmami. Úkolu ale podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nedostál. Hospodaření Nemocnice Na Homolce nadále kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad. Loni v létě Oliva po dohodě s ministrem rezignoval.

