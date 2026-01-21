Přeskočit na obsah
Benative
21. 1. Běla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Policie našla v bytě útočníka v Chřibské další zbraně, řešil osobní problémy

ČTK

Při prohlídce bytu útočníka v Chřibské na Děčínsku policie našla další dvě střelné zbraně včetně střeliva. Uvedla to na svém webu.

Chřibská, městský úřad, radnice, policie
Městský úřad po tragické střelbě, 19. ledna 2026, Chřibská, Děčínsko. Po střelbě na úřadě je mrtvý jeden muž a útočník. Několik dalších osob je zraněno.Foto: ČTK
Reklama

Při pondělním útoku měl u sebe pachatel čtyři zbraně, zastřelil zaměstnance městského úřadu a šest dalších lidí utrpělo zranění, z toho byli tři policisté. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje.

Z předběžných výsledků soudní pitvy vyplývá, že oběť zemřela v důsledku střelných poranění způsobena útočníkem. U zemřelého střelce pitva potvrdila, že zbraň obrátil proti sobě a na zranění, které si způsobil, zemřel. Zajištěné střely budou znalci zkoumat.

Související

Během incidentu útočník vystřílel přibližně 100 nábojů, uvedla policie. Mířil i na zasahující policisty. „Ti svým zákrokem a taktickým postupem na sebe úmyslně soustředili pozornost útočníka, čímž přispěli k tomu, že nedošlo k ještě závažnějším následkům,“ uvedl mluvčí krajské policie Kamil Marek. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS)

Nyní znalci zkoumají všechny zajištěné stopy z místa činu, vyšetřovatelé vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají svědky. Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. Policie uvedla, že útočník za sebou měl trestní minulost. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
EU lawmakers vote on whether to refer EU-Mercosur trade agreement to CJEU, in Strasbourg
EU lawmakers vote on whether to refer EU-Mercosur trade agreement to CJEU, in Strasbourg
EU lawmakers vote on whether to refer EU-Mercosur trade agreement to CJEU, in Strasbourg

Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud

Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání

ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití

Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.

Černobyl-radioaktivita u reaktoru 4
Černobyl-radioaktivita u reaktoru 4
Černobyl-radioaktivita u reaktoru 4

Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc

Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.

Reklama
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů

Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama