Policie nacvičuje kontroly na hranici se Slovenskem, prověří auta i vlaky

Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, sedm železničních a tři říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích.
Do čtyřiadvacetihodinové akce na úseku dlouhém 251 kilometrů se zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků.
Cvičení rozdělené do dvou dvanáctihodinových směn má pokrýt celou česko-slovenskou hranici. „Budeme využívat naše běžná zákonná oprávnění, která aplikujeme v rámci pobytových kontrol realizovaných příslušníky cizinecké policie. V místech 17 bývalých silničních hraničních přechodů tak budeme namátkově kontrolovat na naše území vstupující vozidla a jejich osádky, přičemž nepředpokládáme s tím spojené zásadní dopravní komplikace, byť bezesporu k drobnému zdržení při překročení státní hranice docházet může, a to zejména v exponovaných časech spojených se silnějším provozem,“ uvedl na webu mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.
Do cvičení se zapojí policisté především z krajských policejních ředitelství sousedících se Slovenskem, tedy z Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nasazeni budou také příslušníci z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie a další posily z ostatních krajských ředitelství. Armáda na cvičení vyšle 50 členů aktivních záloh, celní správa nasadí 60 příslušníků.
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