před 47 minutami

Policisté v noci na úterý havarovali s autem BMW i8, které má policie zapůjčené a které stojí čtyři miliony korun. Řidič vozu měl vážnou zdravotní indispozici a dva lidé se při havárii zranili. Na policejním webu to uvedla mluvčí Štěpánka Komárová. Vůz sjel na Brněnsku podle policie mimo silnici a následně narazil do stromu. "Bližší okolnosti této havárie nyní zjišťují policisté z oddělení dopravních nehod, proto v tuto chvíli nemůžeme sdělovat žádné další podrobnosti," uvedla mluvčí. Policie dostala hybridní vůz k testování v první polovině května, jezdí především po jihomoravských rychlostních silnicích. Auto má zapůjčené na šest měsíců nebo do ujetí 20 tisíc kilometrů.

Policie bude pomáhat a chránit v supersportovním BMW i8. | Video: Eva Srpová, Aktuálně.cz | 01:07

