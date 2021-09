Policie na Trutnovsku a Náchodsku pátrá po cyklistovi, který obtěžuje děti

Policie na severovýchodě Čech pátrá po cyklistovi, který je podezřelý z obtěžování dětí. Případy obtěžování policie zaznamenala na veřejných místech v obcích blízko Úpice na Trutnovsku a v Červeném Kostelci na Náchodsku. Podle policie muž děti oslovil pod záminkou opravy kola a poté je různě obtěžoval.

"Nezávisle na sobě se na policii od minulého týdne obrátilo již několik rodičů chlapců ve věku od deseti do 15 let, kteří se s mužem setkali a všichni ho shodně popsali," uvedla mluvčí policie Iva Kormošová.

Mělo by jít podle policie o muže ve věku mezi 30 až 40 let, střední postavy a výšky 170 centimetrů. Muž měl mít podle policejního popisu rezavé vousy, mluvil česky. Na sobě měl mít černočervený cyklistický dres a rukavice, cyklistické brýle se zelenými obroučkami a oranžovožlutými skly a na hlavě bíločervenou helmu. Měl by jezdit na horském celoodpruženém jízdním kole černočervené barvy.

Při pátrání policie nalezla kamerový záznam, na němž je zachycen muž daného popisu. Jakékoliv informace může veřejnost sdělit policii na linku 158.

Mluvčí vyzvala rodiče, aby svým dětem připomněli zásadu, aby se s cizími lidmi děti nedávaly do řeči, nebraly od nich žádné dárky a nikam s nimi nechodily.