Policie na Táborsku varuje před velkou kočkovitou šelmou, zveřejnila video

Na Táborsku se zřejmě pohybuje v přírodě velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavi na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, v pondělí zveřejnila policie na webu. Oznámení prověřují policisté a myslivci.
„Zvíře je v pohybu, a může se tak objevit i na jiných místech, a to nejen na Táborsku. Žádáme veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě u polí, lesů. Policisté vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s Krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Žádná zoologická zahrada nebo chovatelé však nehlásili, že by jim šelma chyběla. Pokud by lidé zvíře spatřili, nemají se k němu přibližovat, ale měli by kontaktovat policii.
V minulém týdnu se šelma podle informací od lidí pohybovala u Ševětína na Českobudějovicku. Policisté se domnívají, že jde o stejné zvíře.