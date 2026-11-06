Policie na přechodu pustila mladíky, ti zdvořile děkovali. Zrovna se vraceli z vloupačky

Jen kroutit hlavou nad svou smůlou mohou dva mladíci z Moravy. V noci jim ve Vyškově na přechodu dalo přednost auto, které patřilo náhodně projíždějící policejní hlídce. Výtečníci se zrovna vraceli s lupem z vykradeného baru a policie se tak snadno dostala na jejich stopu. O kuriózním případu v pátek informovala policie na svém webu.
Policejní hlídka ve Vyškově zažívala před několika dny další rutinní službu, při níž dohlíželi na pořádek v nočních ulicích. Poklidný průběh narušili dva chodci, kteří zrovna přecházeli přes přechod. Policie je pustila a jeden z mladíků dokonce děkovně pokynul rukou.
V dalších chvílích už ale strážníky asi příliš neocenil. Ti si totiž u mladíků všimli podezřelých tašek. Jeden nesl přes rameno přehozenou velkou nákupní tašku, druhý se vláčel s batohem.
„Policisté v obou mužích poznali své dobré známé. Jakmile dvojice přešla silnici, spěšně pokračovala dál. Hlídka se proto vydala za nimi a oba mladíky zastavila ke kontrole,“ přiblížil reakci mužů zákona na webu tiskový mluvčí policie Jihomoravského kraje Petr Vala.
Obsah jejich tašek skutečně pocházel z trestné činnosti. Policisté podle mluvčího našli různé druhy krabiček cigaret, větší množství zapalovačů a plechovky s nápoji.
Jeden ze zadržených mladíků byl navíc v celostátním pátrání, protože utekl z ústavního zařízení. Hlídka to zjistila při kontrole totožnosti dopadených.
Nedlouho poté se tak podařilo zjistit, odkud jejich kořist zmizela. „Ukázalo se, že zboží pocházelo z jednoho z vyškovských barů. Případem se nadále zabývají vyškovští kriminalisté pro podezření ze spáchání provinění krádeže,“ doplnil Vala.