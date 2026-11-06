Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Policie na přechodu pustila mladíky, ti zdvořile děkovali. Zrovna se vraceli z vloupačky

Na přechodu poděkoval policistům, vzápětí přišla kontrola

Maxim Hönig
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Jen kroutit hlavou nad svou smůlou mohou dva mladíci z Moravy. V noci jim ve Vyškově na přechodu dalo přednost auto, které patřilo náhodně projíždějící policejní hlídce. Výtečníci se zrovna vraceli s lupem z vykradeného baru a policie se tak snadno dostala na jejich stopu. O kuriózním případu v pátek informovala policie na svém webu.

Reklama

Policejní hlídka ve Vyškově zažívala před několika dny další rutinní službu, při níž dohlíželi na pořádek v nočních ulicích. Poklidný průběh narušili dva chodci, kteří zrovna přecházeli přes přechod. Policie je pustila a jeden z mladíků dokonce děkovně pokynul rukou.

V dalších chvílích už ale strážníky asi příliš neocenil. Ti si totiž u mladíků všimli podezřelých tašek. Jeden nesl přes rameno přehozenou velkou nákupní tašku, druhý se vláčel s batohem.

Související

„Policisté v obou mužích poznali své dobré známé. Jakmile dvojice přešla silnici, spěšně pokračovala dál. Hlídka se proto vydala za nimi a oba mladíky zastavila ke kontrole,“ přiblížil reakci mužů zákona na webu tiskový mluvčí policie Jihomoravského kraje Petr Vala.

Obsah jejich tašek skutečně pocházel z trestné činnosti. Policisté podle mluvčího našli různé druhy krabiček cigaret, větší množství zapalovačů a plechovky s nápoji.

Reklama
Reklama

Jeden ze zadržených mladíků byl navíc v celostátním pátrání, protože utekl z ústavního zařízení. Hlídka to zjistila při kontrole totožnosti dopadených.

Nedlouho poté se tak podařilo zjistit, odkud jejich kořist zmizela. „Ukázalo se, že zboží pocházelo z jednoho z vyškovských barů. Případem se nadále zabývají vyškovští kriminalisté pro podezření ze spáchání provinění krádeže,“ doplnil Vala.

Mohlo by vás zajímat: Zatýkání člena organizovaného gangu ve Středočeském kraji

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama