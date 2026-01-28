Policisté zasahují na pracovišti Městského úřadu Černošice. Zadrželi 16 lidí

Při středečním zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie 16 lidí, zatím nikoho neobvinila. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek ČTK řekl, že policie zasahuje na pracovišti úřadu v Podkalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
"Policisté Obvodního ředitelství Praha II ve spolupráci s operativním odborem Ředitelství služby cizinecké policie a dalšími útvary provádí realizaci na Městském úřadě Černošice a na dalších místech. Právo na poskytování informací si v této věci vyhradilo Obvodní státní zastupitelství (OSZ) Praha 2," uvedla policie.
Cimbala ČTK řekl, že úkony jsou realizovány od ranních hodin. Policie podle něj zadržela 16 lidí, nyní dělá další úkony přípravného řízení. "S ohledem na neveřejnost přípravného řízení a riziko, že poskytnutí jakékoliv informace o prověřovaném jednání, o totožnosti osob, či dalších informace, které by mohly přiblížit předmět trestního řízení, by mohlo narušit výpovědní hodnotu potenciálních důkazů, není možné v současnou chvíli k věci poskytnout další informace," uvedl Cimbala.
Podle Kořínka policie zasahuje v hlavním pražském pracovišti v Podskalské ulici. Úřad bude minimálně do 12:00 uzavřen. "Policie až na výjimky neumožňuje vstup. Klienti, kteří plánovali návštěvu nebo jsou na ni objednaní, a to i na odpoledne, prosíme, aby návštěvu odložili, respektive aby se v sytému přeobjednali na jiný den," uvedl starosta. Upozornění úřad zveřejnil i na webových stránkách.
V Podskalské ulici je hlavní pracoviště státní správy černošické radnice. Jsou tam především přepážková pracoviště pro klienty, kteří si přijdou vyřídit osobní doklady, cestovní pasy nebo řidičské a technické průkazy.
