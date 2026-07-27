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Domácí

Policie kvůli hrozbě bombou kontroluje stovky úřadů a obchodních center v zemi

ČTK

Policisté prověřují hromadnou výhrůžku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi, oznámení přijala dnes ráno.

Policie, ilustrační foto.
Policie, ilustrační foto.Foto: Policie ČR
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Postupně kontaktuje provozovatele a objekty kontroluje za běžného provozu, uvedla na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrůžky jako nízkou.

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"Dnes ráno jsme přijali oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč ČR (cca 400 adresátů - úřady, obchodní centra aj.). Provozovatele postupně kontaktujeme a kontroly probíhají za běžného provozu," oznámila policie.

Současně vyzvala provozovatele, kteří výhrůžku obdrželi a zatím se neozvali, aby kontaktovali linku 158.

Policejní prezidium na dotaz ČTK zatím nechtělo sdělit další podrobnosti o způsobu či obsahu hrozby, případné další informace zveřejní později.

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