Policie kvůli hrozbě bombou kontroluje stovky úřadů a obchodních center v zemi

Policisté prověřují hromadnou výhrůžku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi, oznámení přijala dnes ráno.
Postupně kontaktuje provozovatele a objekty kontroluje za běžného provozu, uvedla na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrůžky jako nízkou.
"Dnes ráno jsme přijali oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč ČR (cca 400 adresátů - úřady, obchodní centra aj.). Provozovatele postupně kontaktujeme a kontroly probíhají za běžného provozu," oznámila policie.
Současně vyzvala provozovatele, kteří výhrůžku obdrželi a zatím se neozvali, aby kontaktovali linku 158.
Policejní prezidium na dotaz ČTK zatím nechtělo sdělit další podrobnosti o způsobu či obsahu hrozby, případné další informace zveřejní později.
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