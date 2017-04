Policie kvůli batohům evakuovala část hlavního nádraží v Praze, vlaky nabraly zpoždění

AKTUALIZOVÁNO před 47 minutami

Bezpečnostní opatření trvala asi hodinu a půl. Vlaky mezitím nabraly na příjezdu desítky minut zpoždění. Pyrotechnik nicméně zhruba v 16:00 konstatoval, že žádné nebezpeční nehrozí. Nádraží znovu funguje bez omezení.

Praha - Policie odpoledne evakuovala část hlavního nádraží v Praze kvůli nálezu dvou podezřelých batohů. Bezpečnostní opatření trvala asi hodinu a půl. Pyrotechnik zhruba v 16:00 konstatoval, že žádné nebezpeční nehrozí. Nádraží znovu funguje bez omezení. Uvedla to mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

"Batohy byly nalezeny na dvou různých místech přímo ve vestibulu nádraží," uvedla Zoulová. Vlaky po celou dobu policejního zásahu jezdily.



Odpoledne řešili nález podezřelého předmětu také policisté na vlakovém nádraží ve stanici Čelákovice-Jiřina u Prahy. "Pyrotechnik předmět zajistil, šlo o zdroj k nějaké baterii, takže se nejednalo o nástražný systém," řekla ČTK mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Provoz na trati z Prahy do Lysé nad Labem byl zastaven na více než jednu hodinu, obnoven byl chvíli před 14:00.



Do ulic českých měst a na česká mezinárodní letiště se od čtvrtka preventivně vrátili policisté se samopaly. Posílení hlídek se vztahuje k Velikonocům i k židovskému svátku pesach, který připadá na stejné období. Policisté se samopaly hlídali bezpečnost na trzích, v obchodních centrech či u vybraných kostelů naposledy o Vánocích, opatření tehdy trvala do začátku ledna.

