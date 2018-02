Policie koupila vodotěsné drony s padáčkem za 23 milionů. Vyškolí desítky lidí na jejich ovládání

před 4 hodinami

K policii míří moderní drony za 23 milionů korun. Strážcům zákona budou pomáhat při hledání ztracených lidí i při ohledání místa činu. Na ovládání strojů vyškolí policie desítky lidí.

Praha - Policie letos koupí speciální drony za 23,5 milionu korun. Rozšíří tak svou letku o dalších 16 strojů a vyškolí desítky lidí na jejich řízení. Strážci zákona chtějí moderní techniku využít při pátrání i k obhlédnutí místa činu z ptačí perspektivy. První kusy mají dorazit ke sborům už v březnu.

"V současné době jsou používány čtyři drony a letecká služba policie má podepsanou smlouvu na dodání dalších dronů v letech 2018 a 2019," řekla policejní mluvčí Ivana Nguyenová.

Nové policejní bezpilotníky dodá tuzemská firma Flydeo. Stroje jsou tak montovány přímo v Česku. Jelikož se společnost zaměřuje na zakázkovou výrobu, mají drony pro policii i řadu unikátních vlastností.

Policie totiž měla celou řadu požadavků. Stroje by měly zvládnout létat za jakéhokoliv počasí, jsou proto vodotěsné a měly by si poradit i se silnějším větrem. "Nejdůležitější je dosáhnout dlouhého letového času. V našem případě se dostaneme i na hodinu létání. Obdobné drony často vydrží o polovinu kratší dobu," popsal Jakub Sejkora z firmy Flydeo.

Drony budou také odolné proti rušičkám, které mohou znemožnit ovládání stroje. Aby se proto dronů nemohl někdo na dálku zmocnit, jejich dálkové ovládání bude šifrováno.

Tím ale výčet vlastností nekončí. "Drony jsou vybaveny i padáky, aby se jim při poruše či střetu se zvířetem nic nestalo. Padák vystřelí automaticky i manuálně," sdělil Sejkora.

Sedm dronů ze zakázky bude plně vybavených a určených do akce. Dalších sedm lehčích modelů poslouží k tréninku a dva stroje jsou určeny do vnitřních prostor. Přípravy ke vzletu by měly trvat do deseti minut, aby policie mohla nejmodernější techniku nasazovat co nejrychleji.

"Provoz bude pravidelně vyhodnocován. Na tomto základě bude rozhodnuto o dalším směřování v této oblasti," dodala policejní mluvčí Nguyenová.

Policie už někde bezpilotní stroje delší dobu využívá. V roce 2016 dostala jeden policie v Pardubickém kraji a slouží mimo jiné i k monitorování provozu na silnicích. Na Rakovnicku zase strážci zákona nasadili dron v prosinci, když pátrali po ztracené seniorce. Nakonec se ženu podařilo najít díky pražským psovodům.

Drony ve špatných rukou mohou být ale zároveň i hrozbou. Policie se proto chce do roku 2020 podílet na testování a vývoji systému, který by je umožnil efektivně eliminovat. Cílem je u cizího dronu převzít ovládání a stroj odklonit nebo s ním přistát. O plánu se zmiňuje vládní materiál z loňského roku. Proti dronům má být zabezpečený také Pražský hrad a další důležité budovy v Česku.