Přeskočit na obsah
Benative
3. 2. Blažej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Policie hledala v bytě pohřešovaného. Jiný muž vyskočil při útěku z okna a zabil se

ČTK

Při pátrání po pohřešovaném osmapadesátiletém muži z Prahy zasahovala v pondělí večer policie v bytě v pražské Gorazdově ulici. Jiný muž, který se v bytě nacházel, se před policií pokusil uprchnout oknem a po pádu z výšky zemřel.

Ilustrační foto.
Policie. Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
Reklama

Hledaný muž v bytě nebyl. Policie ale našla legálně držené zbraně. Případ převzali kriminalisté z oddělení vražd. Informovala dnes policie na síti X.

"V rámci pátrání po pohřešovaném kriminalisté prověřovali adresu v Gorazdově ulici v Praze 2, kde zjistili jeho poslední výskyt. Podle všeho byli na správné stopě. Před vstupem do podezřelého bytu se muž, který se v něm nacházel, pokusil o útěk oknem," uvedla policie. Muž na místě zemřel. Pohřešovaného policie dál hledá. "Případ je nyní kvalifikován jako trestný čin zbavení osobní svobody a do kompetence si ho převzali kriminalisté z oddělení vražd," dodali policisté.

Pohřešovaného osmapadesátiletého muže viděla jeho manželka naposledy v pátek brzy ráno, když odcházel do práce. Okolo 14:00 byl spatřen v restauraci v Rudné u Prahy, od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu, což se v minulosti nikdy nestalo. Policisté, kteří po něm pátrají od soboty, zatím našli jen jeho auto. Poslední místo, kde se muž měl nacházet, byl právě byt v Gorazdově ulici.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Spotlight Aktuálně.cz - Oto Klempíř
Spotlight Aktuálně.cz - Oto Klempíř
Spotlight Aktuálně.cz - Oto Klempíř

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. V úterý řekl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. Klempíř v pondělí oznámil, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo kultury.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama