Policie hledala v bytě pohřešovaného. Jiný muž vyskočil při útěku z okna a zabil se

Při pátrání po pohřešovaném osmapadesátiletém muži z Prahy zasahovala v pondělí večer policie v bytě v pražské Gorazdově ulici. Jiný muž, který se v bytě nacházel, se před policií pokusil uprchnout oknem a po pádu z výšky zemřel.
Hledaný muž v bytě nebyl. Policie ale našla legálně držené zbraně. Případ převzali kriminalisté z oddělení vražd. Informovala dnes policie na síti X.
"V rámci pátrání po pohřešovaném kriminalisté prověřovali adresu v Gorazdově ulici v Praze 2, kde zjistili jeho poslední výskyt. Podle všeho byli na správné stopě. Před vstupem do podezřelého bytu se muž, který se v něm nacházel, pokusil o útěk oknem," uvedla policie. Muž na místě zemřel. Pohřešovaného policie dál hledá. "Případ je nyní kvalifikován jako trestný čin zbavení osobní svobody a do kompetence si ho převzali kriminalisté z oddělení vražd," dodali policisté.
Pohřešovaného osmapadesátiletého muže viděla jeho manželka naposledy v pátek brzy ráno, když odcházel do práce. Okolo 14:00 byl spatřen v restauraci v Rudné u Prahy, od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu, což se v minulosti nikdy nestalo. Policisté, kteří po něm pátrají od soboty, zatím našli jen jeho auto. Poslední místo, kde se muž měl nacházet, byl právě byt v Gorazdově ulici.
