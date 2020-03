Policie hledá muže podezřelého z vraždy mladé ženy v Praze Letňanech

Evropská komise chce finančně podpořit návrat 5000 běženců z řeckých ostrovů do jejich zemí. Již příští týden by se vedle toho mohl rozběhnout systém dobrovolného přebírání dětských uprchlíků, k němuž se hlásí devět států. Po dnešním jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie to řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

Ministři se sešli v Bruselu den poté, co komisařka jednala v Řecku o přetížení tamních uprchlických táborů. Podle Johanssonové nabídne komise 2000 eur (přes 51 000 korun) jako příspěvek na návrat do země lidem, kteří se rozhodnou odejít z řeckých ostrovů. Tato nabídka platí pro nejvýše 5000 lidí, kteří na ostrovy přišli před začátkem letošního roku.

"Je to příležitost snížit tlak na přetížené ostrovy," zdůvodnila nezvyklý krok Johanssonová. Nabídka bude podle ní platit měsíc.